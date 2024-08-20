20 августа 2024

Пермские власти снесут незаконно установленные ларьки и рекламу

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Алексей Бубнов на объектах. Екатеринбург , поребрик, ковш экскаватора, ремонт дороги, благоустройство, бордюрный камень
Ларьки и рекламу признали незаконно размещенными Фото:

В Мотовилихинском районе Перми будут снесены незаконно установленные торговые ларьки и реклама. Об этом сообщается в распоряжении главы администрации района.

«Перечень самовольно установленных объектов, подлежащих сносу и перемещению: рекламная конструкция (улица Юрша, 62), палатки „Овощи фрукты“ (улицы Юрша, 80 и Гашкова, 19а). Дата и время начала работ по демонтажу: 20 августа с 09:00», — сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии Перми.

Сообщалось, что в Перми снесут летнее кафе на городском пляже. Постройка признана незаконной, соответствующее распоряжение принято администрацией Ленинского района.

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В Мотовилихинском районе Перми будут снесены незаконно установленные торговые ларьки и реклама. Об этом сообщается в распоряжении главы администрации района. «Перечень самовольно установленных объектов, подлежащих сносу и перемещению: рекламная конструкция (улица Юрша, 62), палатки „Овощи фрукты“ (улицы Юрша, 80 и Гашкова, 19а). Дата и время начала работ по демонтажу: 20 августа с 09:00», — сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии Перми. Сообщалось, что в Перми снесут летнее кафе на городском пляже. Постройка признана незаконной, соответствующее распоряжение принято администрацией Ленинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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