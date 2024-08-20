Песок завезли для съемок кино
В центре Перми идут съемки художественного фильма «Романовы: преданность и предательство». Для этого часть улицы Сибирская засыпали толстым слоем песка, чтобы не было видно асфальта.
Видеокадры со съемочной площадки опубликовал telegram-канал «Пермская кинокомиссия». На нем видны кареты и повозки начала 20 века, актеры массовки. Дорога засыпана толстым слоем песка.
Как ранее рассказывало URA.RU, съемки фильма о Романовых идут в Перми со вчерашнего дня. До 23:00 21 августа движение автотранспорта на двух участках улицы Сибирской закрыто.
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