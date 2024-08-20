20 августа 2024

В центре Перми улицу засыпали толстым слоем песка. Видео

На улице Сибирская в Перми идут съемки фильма о Романовых
© Служба новостей «URA.RU»
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Песок завезли для съемок кино
Песок завезли для съемок кино Фото:

В центре Перми идут съемки художественного фильма «Романовы: преданность и предательство». Для этого часть улицы Сибирская засыпали толстым слоем песка, чтобы не было видно асфальта.

Видеокадры со съемочной площадки опубликовал telegram-канал «Пермская кинокомиссия». На нем видны кареты и повозки начала 20 века, актеры массовки. Дорога засыпана толстым слоем песка.

Как ранее рассказывало URA.RU, съемки фильма о Романовых идут в Перми со вчерашнего дня. До 23:00 21 августа движение автотранспорта на двух участках улицы Сибирской закрыто

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В центре Перми идут съемки художественного фильма «Романовы: преданность и предательство». Для этого часть улицы Сибирская засыпали толстым слоем песка, чтобы не было видно асфальта. Видеокадры со съемочной площадки опубликовал telegram-канал «Пермская кинокомиссия». На нем видны кареты и повозки начала 20 века, актеры массовки. Дорога засыпана толстым слоем песка. Как ранее рассказывало URA.RU, съемки фильма о Романовых идут в Перми со вчерашнего дня. До 23:00 21 августа движение автотранспорта на двух участках улицы Сибирской закрыто. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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