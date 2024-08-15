15 августа 2024

В Перми из-за съемок фильма на время перекроют улицу Сибирскую

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые вагоны екатеринбургского метрополитена Екатеринбург, оператор, видеокамера, телевидение, видеооператор
Движение перекроют на двух участках улицы Сибирской Фото:

В Перми на время перекроют для движения транспорта два участка улицы Сибирской из-за съемок фильма. Соответствующее распоряжение опубликовало на своем сайте краевое министерство транспорта.

«С 19:00 20 августа до 23:00 21 августа 2024 года при проведении съемочного процесса ограничить движение всех видов транспорта по Сибирской улице на участках от улицы Петропавловской до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Монастырской. С 06:00 до 23:00 21 августа прекратить движение транспорта по улице Сибирской на участках от улицы Петропавловской до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Монастырской», — сообщается в распоряжении властей.

В документе уточняется, что организатором съемок является автономная некоммерческая организация «Центр развития кинопроизводства». Корреспондент URA.RU спросил у ее директора Алены Семериковой-Волковой, о съемках какого фильма идет речь. Она от комментариев отказалась, но, по данным источника URA.RU, улицу перекроют из-за съемок фильма «Романовы: преданность и предательство».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продлили запрет на движение транспорта в тоннеле по улице Дзержинского до 18 августа. Об этом сообщается в распоряжении краевого минтранса.

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В Перми на время перекроют для движения транспорта два участка улицы Сибирской из-за съемок фильма. Соответствующее распоряжение опубликовало на своем сайте краевое министерство транспорта. «С 19:00 20 августа до 23:00 21 августа 2024 года при проведении съемочного процесса ограничить движение всех видов транспорта по Сибирской улице на участках от улицы Петропавловской до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Монастырской. С 06:00 до 23:00 21 августа прекратить движение транспорта по улице Сибирской на участках от улицы Петропавловской до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Монастырской», — сообщается в распоряжении властей. В документе уточняется, что организатором съемок является автономная некоммерческая организация «Центр развития кинопроизводства». Корреспондент URA.RU спросил у ее директора Алены Семериковой-Волковой, о съемках какого фильма идет речь. Она от комментариев отказалась, но, по данным источника URA.RU, улицу перекроют из-за съемок фильма «Романовы: преданность и предательство». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продлили запрет на движение транспорта в тоннеле по улице Дзержинского до 18 августа. Об этом сообщается в распоряжении краевого минтранса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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