В Перми из-за съемок фильма на время перекроют улицу Сибирскую

Движение перекроют на двух участках улицы Сибирской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на время перекроют для движения транспорта два участка улицы Сибирской из-за съемок фильма. Соответствующее распоряжение опубликовало на своем сайте краевое министерство транспорта.

«С 19:00 20 августа до 23:00 21 августа 2024 года при проведении съемочного процесса ограничить движение всех видов транспорта по Сибирской улице на участках от улицы Петропавловской до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Монастырской. С 06:00 до 23:00 21 августа прекратить движение транспорта по улице Сибирской на участках от улицы Петропавловской до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Монастырской», — сообщается в распоряжении властей.

В документе уточняется, что организатором съемок является автономная некоммерческая организация «Центр развития кинопроизводства». Корреспондент URA.RU спросил у ее директора Алены Семериковой-Волковой, о съемках какого фильма идет речь. Она от комментариев отказалась, но, по данным источника URA.RU, улицу перекроют из-за съемок фильма «Романовы: преданность и предательство».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продлили запрет на движение транспорта в тоннеле по улице Дзержинского до 18 августа. Об этом сообщается в распоряжении краевого минтранса.