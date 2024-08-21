Губернатор Текслер на молодежном форуме в Челябинске пообщался с детьми из ДНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 августа открыл молодежный патриотический форум городов трудовой доблести «Челябинск — ДНР. Герои Танкограда. Путь к Победе». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Текслер также пообщался с делегацией донецкого города Ясиноватая.
«Рад приветствовать всех участников и гостей Первого молодежного патриотического форума городов трудовой доблести. К нам приехали сотни молодых людей из разных уголков страны, в том числе из новых территорий, с которыми мы поддерживаем крепкие шефские связи. Спасибо за вашу активность, друзья», — обратился Текслер к гостям форума.
Текслер напомнил о вкладе региона в победу в Великой Отечественной войне. В регионе уже три города трудовой славы — это Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. Претендуют на это звание Миасс и Копейск.
Также губернатор напомнил, что сегодня Челябинская область оказывает активную помощь в восстановлении городов Волноваха и Ясиноватая. Регион уже восстановил более 80 домов и социально-культурных объектов. Текслер вернулся из ДНР 19 августа. Он проверял ход восстановительных работ.
Отдельно Текслер пообщался с делегацией из Ясиноватой. Он подчеркнул, что жители этого города достойно прошли непростые испытания. Еще недавно линия боестолкновения проходила вплотную к населенному пункту. С освобождением Авдеевки ситуация в Ясиноватой улучшилась. Текслер пожелал ребятам из Ясиноватой провести интересно и с пользой время в регионе, а также познакомиться с достопримечательностями Челябинска.
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