В Екатеринбурге появился огромный флагшток, идею привезли с отдыха в Турции. Фото

22 августа 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

В сквере Дружбы народов Екатеринбурга открыли флагшток Фото: Илья Московец © URA.RU В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в сквере Дружбы народов, открыли огромный флагшток — первый в городе. Инициатор, префект Роман Кравченко, рассказал URA.RU, что идея появилась у него, когда он отдыхал в Турции. «Это было еще до моего прихода на муниципальную службу (Кравченко — полковник полиции в отставке, прим. ред.), в 2017-м или 2018 году. Я отдыхал в Турции и увидел, как они бережно, с уважением относятся к своим символам — у них на каждой возвышенности флаг. И подумалось: а почему у нас не так? Вот мы и решили спустя время стать застрельщиками, тем более у нас в районе серьезный военно-промышленный кластер», — объяснил Кравченко. Из бюджета района на задумку потратили 4,7 миллиона рублей. Изготавливали флагшток в Среднеуральске, а устанавливала его дочерняя структура УГМК. Важности церемонии придало присутствие мэра Алексея Орлова. «Площадь полотна — 40 квадратных метров. Место выбрано неспроста, ведь сила города, региона и страны — в единстве и согласии, бережном и уважительном отношении друг к другу», — сказал он. В августе такой же флагшток — только 50-метровый — открыли в Нижнем Тагиле. Идея установить флагшток с триколором принадлежит главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко (справа) Фото: Илья Московец © URA.RU В церемонии открытия флагштока принял участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Илья Московец © URA.RU На флагшток установили российский триколор Фото: Илья Московец © URA.RU На открытии флагштока выступили юные жители Орджоникидзевского района Фото: Илья Московец © URA.RU Поднятие триколора на флагштоке сопровождал гимн России Фото: Илья Московец © URA.RU Длина флагштока составила 30 метров Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в сквере Дружбы народов, открыли огромный флагшток — первый в городе. Инициатор, префект Роман Кравченко, рассказал URA.RU, что идея появилась у него, когда он отдыхал в Турции. «Это было еще до моего прихода на муниципальную службу (Кравченко — полковник полиции в отставке, прим. ред.), в 2017-м или 2018 году. Я отдыхал в Турции и увидел, как они бережно, с уважением относятся к своим символам — у них на каждой возвышенности флаг. И подумалось: а почему у нас не так? Вот мы и решили спустя время стать застрельщиками, тем более у нас в районе серьезный военно-промышленный кластер», — объяснил Кравченко. Из бюджета района на задумку потратили 4,7 миллиона рублей. Изготавливали флагшток в Среднеуральске, а устанавливала его дочерняя структура УГМК. Важности церемонии придало присутствие мэра Алексея Орлова. «Площадь полотна — 40 квадратных метров. Место выбрано неспроста, ведь сила города, региона и страны — в единстве и согласии, бережном и уважительном отношении друг к другу», — сказал он. В августе такой же флагшток — только 50-метровый — открыли в Нижнем Тагиле.