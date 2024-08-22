В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в сквере Дружбы народов, открыли огромный флагшток — первый в городе. Инициатор, префект Роман Кравченко, рассказал URA.RU, что идея появилась у него, когда он отдыхал в Турции.
«Это было еще до моего прихода на муниципальную службу (Кравченко — полковник полиции в отставке, прим. ред.), в 2017-м или 2018 году. Я отдыхал в Турции и увидел, как они бережно, с уважением относятся к своим символам — у них на каждой возвышенности флаг. И подумалось: а почему у нас не так? Вот мы и решили спустя время стать застрельщиками, тем более у нас в районе серьезный военно-промышленный кластер», — объяснил Кравченко.
Из бюджета района на задумку потратили 4,7 миллиона рублей. Изготавливали флагшток в Среднеуральске, а устанавливала его дочерняя структура УГМК.
Важности церемонии придало присутствие мэра Алексея Орлова. «Площадь полотна — 40 квадратных метров. Место выбрано неспроста, ведь сила города, региона и страны — в единстве и согласии, бережном и уважительном отношении друг к другу», — сказал он. В августе такой же флагшток — только 50-метровый — открыли в Нижнем Тагиле.
Идея установить флагшток с триколором принадлежит главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко (справа)
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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в сквере Дружбы народов, открыли огромный флагшток — первый в городе. Инициатор, префект Роман Кравченко, рассказал URA.RU, что идея появилась у него, когда он отдыхал в Турции. «Это было еще до моего прихода на муниципальную службу (Кравченко — полковник полиции в отставке, прим. ред.), в 2017-м или 2018 году. Я отдыхал в Турции и увидел, как они бережно, с уважением относятся к своим символам — у них на каждой возвышенности флаг. И подумалось: а почему у нас не так? Вот мы и решили спустя время стать застрельщиками, тем более у нас в районе серьезный военно-промышленный кластер», — объяснил Кравченко. Из бюджета района на задумку потратили 4,7 миллиона рублей. Изготавливали флагшток в Среднеуральске, а устанавливала его дочерняя структура УГМК. Важности церемонии придало присутствие мэра Алексея Орлова. «Площадь полотна — 40 квадратных метров. Место выбрано неспроста, ведь сила города, региона и страны — в единстве и согласии, бережном и уважительном отношении друг к другу», — сказал он. В августе такой же флагшток — только 50-метровый — открыли в Нижнем Тагиле.