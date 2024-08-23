Ермак высказал неожиданное желание насчет России

Ермак заявил о возможности приглашения России на второй саммит по Украине

23 августа 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

По мнению Андрея Ермака, созданные после первой конференции группы обязаны придумать план для разрешения конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о возможности приглашения России на второй саммит по конфликту. Об этом политический деятель сообщил в интервью индийскому изданию. «У нас будет этот план, и тогда мы будем готовы организовать второй саммит. Да, будет возможно пригласить представителя России и представить (ему) этот план», — рассказал Ермак в беседе с India Today. По его словам, рабочие группы, сформированные после первой конференции, должны будут разработать совместный план для мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что этот план станет основой для подготовки второго саммита. Конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня. В Кремле подчеркивали, что поиск решений украинского конфликта без участия России является нецелесообразным и бесперспективным. Совместное официальное сообщение по итогам мероприятия призывает к восстановлению контроля Киева над Запорожской АЭС, обеспечению свободы передвижения по Черному и Азовскому морям, а также к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также подчеркивается необходимость диалога между всеми сторонами для завершения конфликта. Ранее Зеленский заявил, что к концу ноября планирует представить новый мирный план, который будет обсужден с рядом стран. Телеканал NHK сообщил, что этот план будет касаться вопросов территориальной целостности и других ключевых аспектов. Также украинский журналист Александр Дубинский заявил, что Ермак стремится создать впечатление, что Зеленский склонен к необдуманным решениям и может быть контролируем только им. Дубинский считает, что таким образом Ермак пытается укрепить свой имидж как единственного, кто способен удерживать президента от ошибочных действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о возможности приглашения России на второй саммит по конфликту. Об этом политический деятель сообщил в интервью индийскому изданию. «У нас будет этот план, и тогда мы будем готовы организовать второй саммит. Да, будет возможно пригласить представителя России и представить (ему) этот план», — рассказал Ермак в беседе с India Today. По его словам, рабочие группы, сформированные после первой конференции, должны будут разработать совместный план для мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что этот план станет основой для подготовки второго саммита. Конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня. В Кремле подчеркивали, что поиск решений украинского конфликта без участия России является нецелесообразным и бесперспективным. Совместное официальное сообщение по итогам мероприятия призывает к восстановлению контроля Киева над Запорожской АЭС, обеспечению свободы передвижения по Черному и Азовскому морям, а также к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также подчеркивается необходимость диалога между всеми сторонами для завершения конфликта. Ранее Зеленский заявил, что к концу ноября планирует представить новый мирный план, который будет обсужден с рядом стран. Телеканал NHK сообщил, что этот план будет касаться вопросов территориальной целостности и других ключевых аспектов. Также украинский журналист Александр Дубинский заявил, что Ермак стремится создать впечатление, что Зеленский склонен к необдуманным решениям и может быть контролируем только им. Дубинский считает, что таким образом Ермак пытается укрепить свой имидж как единственного, кто способен удерживать президента от ошибочных действий.