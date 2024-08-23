В Екатеринбурге женщина избила фельдшера, которая пыталась ей помочь

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Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, скорая помощь
У пострадавшего фельдшера диагностировали сотрясение Фото:

В Екатеринбурге возле больнице № 36 фельдшер скорой помощи пыталась помочь лежащей на улице женщине, но та очнулась и напала на нее. Пострадавшая от удара в лицо получила сотрясение мозга. Об этом рассказали в свердловской инспекции труда.

«Бригада СМП № 137 выезжала с территории приемного отделения ГБ № 36 возле шлагбаума больницы лежала неизвестная женщина, фельдшер бригады вышла из машины, наклонилась чтобы провести осмотр в этот момент женщина очнулась и неожиданно ударила в лицо фельдшера», — сказали в ведомстве.

После нападения медик сразу же обратилась в ближайшую больницу, откуда ее с сотрясением отправили домой. «Факт вопиющий, но к сожалению, не единичный», — подчеркнули в инспекции, отметив, что за последние восемь месяцев в подобных ситуациях пострадали семь коллег фельдшера.

Еще один медик пострадал прямо в своем кабинете от ворвавшегося к нему неадеквата. Пьяный мужчина пришел в екатеринбургский травмпункт №2, где включил громкую музыку и стал пить из бутылки. После нескольких замечаний он избил врача, который зашивал рану пациенту.

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В Екатеринбурге возле больнице № 36 фельдшер скорой помощи пыталась помочь лежащей на улице женщине, но та очнулась и напала на нее. Пострадавшая от удара в лицо получила сотрясение мозга. Об этом рассказали в свердловской инспекции труда. «Бригада СМП № 137 выезжала с территории приемного отделения ГБ № 36 возле шлагбаума больницы лежала неизвестная женщина, фельдшер бригады вышла из машины, наклонилась чтобы провести осмотр в этот момент женщина очнулась и неожиданно ударила в лицо фельдшера», — сказали в ведомстве. После нападения медик сразу же обратилась в ближайшую больницу, откуда ее с сотрясением отправили домой. «Факт вопиющий, но к сожалению, не единичный», — подчеркнули в инспекции, отметив, что за последние восемь месяцев в подобных ситуациях пострадали семь коллег фельдшера. Еще один медик пострадал прямо в своем кабинете от ворвавшегося к нему неадеквата. Пьяный мужчина пришел в екатеринбургский травмпункт №2, где включил громкую музыку и стал пить из бутылки. После нескольких замечаний он избил врача, который зашивал рану пациенту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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