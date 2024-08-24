«Ничего мне не грозит»: мэра свердловского города будут судить за монополию

Глава Полевского (Свердловская область) Константин Поспелов предстанет перед судом за нарушение антимонопольного законодательства России. Поспелова обвиняют в том, что при выделении субсидии Полевской коммунальной компании не была проведена конкурентная процедура, что привело к жалобам других компаний и последующему возбуждению дела в УФАС. Мэр города подтвердил эту информацию корреспонденту URA.RU.
«Ничего мне не грозит. А то, что две стороны ищут решения в суде — это нормально. Не понимаю, почему это вызывает такой интерес. Если городской округ, да любой человек или юридическое лицо не согласно с решением — они в другой инстанции его оспаривают и ищут свою правоту. Мы пошли по этому же сценарию и не согласны с ФАС, что мы там нечто нарушили. Думаю, правда будет на нашей стороне», — сказал Поспелов.
Дело получило дальнейшее развитие после того, как арбитражный суд встал на сторону ФАС, и на главу городского округа был составлен протокол. Рассмотрение дела назначено на сентябрь текущего года. Это не первый случай, когда Поспелова привлекают к ответственности за подобные нарушения, ранее его уже дважды судили за ограничение конкуренции. По седьмой части статьи 14.32 КоАП РФ ему грозит штраф и дисквалификация на три года.
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