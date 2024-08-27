27 августа 2024

На молодую пару закладчиков из Екатеринбурга завели дело, им грозит 20 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , полицейские, коридор суда, полиция, конвой, мвд россии, судебное заседание
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали молодую пару закладчиков. При проверке было обнаружено и изъято наркотическое вещество мефедрон общей массой более 17 граммов. Теперь молодым людям грозит 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

«Задержанными оказались 23-летний юноша и девушка 20 лет… В присутствии понятых из сумки черного цвета, которая была у девушки, изъято 14 свертков, обмотанных желтой изолентой и один пакетик зип-лок. У ее спутника были изъяты четыре свертка. Результаты исследования показали, что изъятое является наркотическим средством мефедрон общей массой не менее 17,46 грамма», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Также составлен административный протокол за потребление наркотиков. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Полиция призывает молодежь не участвовать в незаконном обороте наркотических веществ и не искать легких путей заработка.

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В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали молодую пару закладчиков. При проверке было обнаружено и изъято наркотическое вещество мефедрон общей массой более 17 граммов. Теперь молодым людям грозит 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу «Задержанными оказались 23-летний юноша и девушка 20 лет… В присутствии понятых из сумки черного цвета, которая была у девушки, изъято 14 свертков, обмотанных желтой изолентой и один пакетик зип-лок. У ее спутника были изъяты четыре свертка. Результаты исследования показали, что изъятое является наркотическим средством мефедрон общей массой не менее 17,46 грамма», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Также составлен административный протокол за потребление наркотиков. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Полиция призывает молодежь не участвовать в незаконном обороте наркотических веществ и не искать легких путей заработка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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