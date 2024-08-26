Свердловская область признана самой благоустроенной в России

Свердловская область признана лучшей по формированию комфортной городской среды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область стала лучшей в РФ в области формирования комфортной городской среды. Регион стал победителем первой Всероссийской национальной премии. Церемония награждения прошла 25 августа в Калуге в рамках Всероссийского Форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

«Свердловская область стала победителем Всероссийской национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Получить столь высокую оценку достигнутых результатов позволила слаженная работа региональной команды, включая глав и сотрудников администраций муниципалитетов, специалистов Министерства энергетики и ЖКХ, подрядных организаций», — заявил на своей странице во «ВКонтакте» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Проект реализуется на территории Свердловской области с 2018 по 2024 годы. По словам Смирнова, за это время как в крупных городах, так и в небольших поселках региона было благоустроено 2792 объекта. Работы охватили 1865 дворовые и 927 общественные территории. «Общая сумма затраченных средств составила более 9,5 млрд. рублей. В этом году в рамках регионального проекта работы ведутся еще на 58 общественных пространствах и в 23 дворах», — добавил он.

На Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Свердловскую область представили 20 проектов. По данным департамента информационной политики региона, именно столько муниципальных образований претендует на получение господдержки из федерального бюджета в 2025—2026 годах.

Свердловская область стала победителем Всероссийской национальной премии Фото: страница Николая Смирнова в соцсети «ВКонтакте»