В Челябинске в первом квартале 2026 года на месте бывшего троллейбусного депо на улице Артиллерийской, возле ТРК «Горки», сдадут в эксплуатацию новый жилой комплекс. Это будет 21-этажная высотка. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
«Первый квартал 2026 года — сдача нового жилого комплекса рядом с ТРК „Горки“ в Челябинске. Будет построен 21-этажный дом. В доме на два подъезда планируется 200 квартир, шесть лифтов», — сообщается на сайте.
Застройщиком жилого комплекса под названием «Спартак» с коммерческими помещениями на первом этаже является компания «Доминанта». Ранее проект уже выносили на публичные слушания. В новом здании будет 40 двухкомнатных, столько же трехкомнатных и 120 однокомнатных квартир. Общая площадь всех квартир составит 10,5 тысячи квадратных метров. В новом ЖК появятся детская и спортивная площадки, автопарковка на 240 машин, также будут пандусы для инвалидов.
Дом будет с панорамными окнами, вблизи появится ТК в том же архитектурном стиле
Фото: сайт ЕИСЖС
В 21-этажной высотке будет два подъезда, 200 квартир и шесть пассажирских лифтов
Фото: сайт ЕИСЖС
Новый ЖК возведут в первом квартале 2026 года у ТРК «Горки»
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В Челябинске в первом квартале 2026 года на месте бывшего троллейбусного депо на улице Артиллерийской, возле ТРК «Горки», сдадут в эксплуатацию новый жилой комплекс. Это будет 21-этажная высотка. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). «Первый квартал 2026 года — сдача нового жилого комплекса рядом с ТРК „Горки“ в Челябинске. Будет построен 21-этажный дом. В доме на два подъезда планируется 200 квартир, шесть лифтов», — сообщается на сайте. Застройщиком жилого комплекса под названием «Спартак» с коммерческими помещениями на первом этаже является компания «Доминанта». Ранее проект уже выносили на публичные слушания. В новом здании будет 40 двухкомнатных, столько же трехкомнатных и 120 однокомнатных квартир. Общая площадь всех квартир составит 10,5 тысячи квадратных метров. В новом ЖК появятся детская и спортивная площадки, автопарковка на 240 машин, также будут пандусы для инвалидов.