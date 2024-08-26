В Челябинске новый ЖК возле ТРК «Горки» построят в начале 2026 года. Фото

26 августа 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Новая высотка на месте бывшего троллейбусного депо появится в первом квартале 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в первом квартале 2026 года на месте бывшего троллейбусного депо на улице Артиллерийской, возле ТРК «Горки», сдадут в эксплуатацию новый жилой комплекс. Это будет 21-этажная высотка. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). «Первый квартал 2026 года — сдача нового жилого комплекса рядом с ТРК „Горки“ в Челябинске. Будет построен 21-этажный дом. В доме на два подъезда планируется 200 квартир, шесть лифтов», — сообщается на сайте. Застройщиком жилого комплекса под названием «Спартак» с коммерческими помещениями на первом этаже является компания «Доминанта». Ранее проект уже выносили на публичные слушания. В новом здании будет 40 двухкомнатных, столько же трехкомнатных и 120 однокомнатных квартир. Общая площадь всех квартир составит 10,5 тысячи квадратных метров. В новом ЖК появятся детская и спортивная площадки, автопарковка на 240 машин, также будут пандусы для инвалидов. Дом будет с панорамными окнами, вблизи появится ТК в том же архитектурном стиле Фото: сайт ЕИСЖС В 21-этажной высотке будет два подъезда, 200 квартир и шесть пассажирских лифтов Фото: сайт ЕИСЖС Новый ЖК возведут в первом квартале 2026 года у ТРК «Горки» Фото: сайт ЕИСЖС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первом квартале 2026 года на месте бывшего троллейбусного депо на улице Артиллерийской, возле ТРК «Горки», сдадут в эксплуатацию новый жилой комплекс. Это будет 21-этажная высотка. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). «Первый квартал 2026 года — сдача нового жилого комплекса рядом с ТРК „Горки“ в Челябинске. Будет построен 21-этажный дом. В доме на два подъезда планируется 200 квартир, шесть лифтов», — сообщается на сайте. Застройщиком жилого комплекса под названием «Спартак» с коммерческими помещениями на первом этаже является компания «Доминанта». Ранее проект уже выносили на публичные слушания. В новом здании будет 40 двухкомнатных, столько же трехкомнатных и 120 однокомнатных квартир. Общая площадь всех квартир составит 10,5 тысячи квадратных метров. В новом ЖК появятся детская и спортивная площадки, автопарковка на 240 машин, также будут пандусы для инвалидов.