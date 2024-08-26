В Челябинске новый ЖК возле ТРК «Горки» построят в начале 2026 года. Фото

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Виды Челябинска с гранд-отеля Видгоф. Дорожные работы на проспекте Ленина. Челябинск, трк горки
Новая высотка на месте бывшего троллейбусного депо появится в первом квартале 2026 года Фото:

В Челябинске в первом квартале 2026 года на месте бывшего троллейбусного депо на улице Артиллерийской, возле ТРК «Горки», сдадут в эксплуатацию новый жилой комплекс. Это будет 21-этажная высотка. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

«Первый квартал 2026 года — сдача нового жилого комплекса рядом с ТРК „Горки“ в Челябинске. Будет построен 21-этажный дом. В доме на два подъезда планируется 200 квартир, шесть лифтов», — сообщается на сайте.

Застройщиком жилого комплекса под названием «Спартак» с коммерческими помещениями на первом этаже является компания «Доминанта». Ранее проект уже выносили на публичные слушания. В новом здании будет 40 двухкомнатных, столько же трехкомнатных и 120 однокомнатных квартир. Общая площадь всех квартир составит 10,5 тысячи квадратных метров. В новом ЖК появятся детская и спортивная площадки, автопарковка на 240 машин, также будут пандусы для инвалидов.

Дом будет с панорамными окнами, вблизи появится ТК в том же архитектурном стиле
Дом будет с панорамными окнами, вблизи появится ТК в том же архитектурном стиле
Фото:
В 21-этажной высотке будет два подъезда, 200 квартир и шесть пассажирских лифтов
В 21-этажной высотке будет два подъезда, 200 квартир и шесть пассажирских лифтов
Фото:

Новый ЖК возведут в первом квартале 2026 года у ТРК «Горки»
Новый ЖК возведут в первом квартале 2026 года у ТРК «Горки»
Фото:

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В Челябинске в первом квартале 2026 года на месте бывшего троллейбусного депо на улице Артиллерийской, возле ТРК «Горки», сдадут в эксплуатацию новый жилой комплекс. Это будет 21-этажная высотка. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). «Первый квартал 2026 года — сдача нового жилого комплекса рядом с ТРК „Горки“ в Челябинске. Будет построен 21-этажный дом. В доме на два подъезда планируется 200 квартир, шесть лифтов», — сообщается на сайте. Застройщиком жилого комплекса под названием «Спартак» с коммерческими помещениями на первом этаже является компания «Доминанта». Ранее проект уже выносили на публичные слушания. В новом здании будет 40 двухкомнатных, столько же трехкомнатных и 120 однокомнатных квартир. Общая площадь всех квартир составит 10,5 тысячи квадратных метров. В новом ЖК появятся детская и спортивная площадки, автопарковка на 240 машин, также будут пандусы для инвалидов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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