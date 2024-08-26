Врач-диетолог рассказал, кому следует принимать магний

Диетолог Зальцман: принимать магний нужно женщинам в постменопаузе

26 августа 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Пожилым женщинам следует принимать магний для уменьшения риска развития остеопороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Магний следует принимать пожилым и женщинам в постменопаузе. Эта категория людей подвержена риску развития остеопороза, а этот микроэлемент помогает укреплению костей, сообщил доцент Школы науки и политики питания Фридмана в Университете Тафтса, врач-диетолог Эдвард Зальцман. «Более высокое потребление магния может способствовать укреплению костей, особенно у женщин в постменопаузе и пожилых женщин, подверженных риску остеопороза», — заявил Зальцман, основываясь на данных исследований ученых. Его слова передает The New York Post . Кроме того, некоторые люди используют добавки магния в виде таблеток или порошка для улучшения сна, расслабления мышц и снижения кровяного давления. Однако научные данные о связи между магнием и улучшением сна остаются неопределенными. Также диетолог отметил, что магний помогает снижать артериальное давление и стабилизировать сердцебиение. В целом этот микроэлемент необходим для здоровья костей и иммунной системы, нормальной работы мышц и нервов, а также для регуляции уровня сахара в крови. Большинство людей получают необходимое количество магния из своего рациона. Продукты, богатые магнием, — это семена тыквы и чиа, орехи, шпинат, цельнозерновые продукты, черные бобы, соевое молоко, арахисовое масло, авокадо и темный шоколад. В день женщины должны получать от 310 до 320 миллиграммов магния, а мужчины — от 400 до 420 миллиграммов. Травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Минздрава России Фаниль Сабиров сообщила, что риски развития остеопороза велики не только у тех, кто не принимает магний, но и у курящих людей. Курение является одним из факторов, из-за которого переломы не могут срастись. При наличии этой вредной привычки у женщин старше 60 лет более выражено снижение минеральной плотности костной ткани, а также снижается нормальная циркуляция крови по организму, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магний следует принимать пожилым и женщинам в постменопаузе. Эта категория людей подвержена риску развития остеопороза, а этот микроэлемент помогает укреплению костей, сообщил доцент Школы науки и политики питания Фридмана в Университете Тафтса, врач-диетолог Эдвард Зальцман. «Более высокое потребление магния может способствовать укреплению костей, особенно у женщин в постменопаузе и пожилых женщин, подверженных риску остеопороза», — заявил Зальцман, основываясь на данных исследований ученых. Его слова передает The New York Post. Кроме того, некоторые люди используют добавки магния в виде таблеток или порошка для улучшения сна, расслабления мышц и снижения кровяного давления. Однако научные данные о связи между магнием и улучшением сна остаются неопределенными. Также диетолог отметил, что магний помогает снижать артериальное давление и стабилизировать сердцебиение. В целом этот микроэлемент необходим для здоровья костей и иммунной системы, нормальной работы мышц и нервов, а также для регуляции уровня сахара в крови. Большинство людей получают необходимое количество магния из своего рациона. Продукты, богатые магнием, — это семена тыквы и чиа, орехи, шпинат, цельнозерновые продукты, черные бобы, соевое молоко, арахисовое масло, авокадо и темный шоколад. В день женщины должны получать от 310 до 320 миллиграммов магния, а мужчины — от 400 до 420 миллиграммов. Травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Минздрава России Фаниль Сабиров сообщила, что риски развития остеопороза велики не только у тех, кто не принимает магний, но и у курящих людей. Курение является одним из факторов, из-за которого переломы не могут срастись. При наличии этой вредной привычки у женщин старше 60 лет более выражено снижение минеральной плотности костной ткани, а также снижается нормальная циркуляция крови по организму, передает RT.