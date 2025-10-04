В США раскрыли, получит ли Украина ракеты Tomahawk на самом деле

Американский аналитик Хеннингсен: Киев не получит новые модификации Tomahawk
Киев не получит новейшие модификации американских крылатых ракет Tomahawk, а старые версии этого вооружения окажутся неэффективными против российских систем ПВО. Такое мнение высказал американский журналист и внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен. 

«Они [ВСУ] действительно верят, что это каким-то образом изменит ход битвы. <...> Они [военные поставки] не будут самыми современными. Это [передача Tomahawk Киеву] невозможно по ряду причин. Из-за [возможности] раскрытия технологий: если они попадут в руки россиян, если они упадут, не разорвавшись, и так далее», — пояснил Хеннингсен в эфире youtube-канала Deep Dive, который введет подполковник США в отставке Дэниел Дэвис.

Подытоживая, он подчеркнул, что Запад не станет передавать Киеву новейшие и самые эффективные модификации каких-либо вооружений, включая Tomahawk. Причем он добавил, что так было с другими вооружениями, которые ранее поставлялось Украине — оно не было эффективным и передовым.

В последний месяц на Западе, и в США в частности, активно обсуждают возможность передачи Украина крылатых ракет Tomahawk. Аналитики сходятся во мнении, что шанс этого крайне низок. Связано это с тем, что Киев не сможет полноценно использовать ракеты без американской разведки. А последняя стала бы так называемой «красной линией» для Москвы.

