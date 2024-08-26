Что известно о свердловском срочнике, попавшем в украинский плен под Курском. Фото

Солдат из Туринска, попавший в плен ВСУ под Курском, отслужил в армии 9 месяцев

27 августа 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Связист осенью вернется домой Фото предоставлено матерью военнослужащего новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдат-срочник из Туринска (Свердловская область) Максим Е. девять месяцев успел отслужить в армии перед тем, как попасть в украинский плен под Курском. Подробности о сыне URA.RU рассказала его мама Виктория. «Максим закончил 11 классов, поступил в Екатеринбург в Уральский технический институт связи и информатики. Отучился два с половиной года и получил диплом. После учебы еще успел отработать шесть месяцев по профессии связист. Мыслей откосить от армии у него никогда не было. Говорил: надо отслужить — отслужу», — рассказала Виктория. Новость по теме «Думала, что не переживу»: как свердловчанка ждала сына из украинского плена. Фото Максима призвали 10 ноября прошлого года, из родного Туринска он уехал на сборный пункт в Егоршино. Оттуда 18 числа его увезли в Читу, и уже в апреле 2024-го перебросили в город Клинцы (Брянская область). «А в конце мая-начале июня он попал служить на границу Курской области. Тоже был там связистом: чинил связь и интернет настраивал», — продолжает мать. В первых числах августа Максим вместе с другими срочниками был взят в плен ВСУ во время попытки украинских войск прорваться на территорию России в Курской области. Он пробыл в плену 18 дней и был обменян на украинских военнопленных в числе 115 российских солдат. Сейчас парень и его товарищи находятся в Подмосковье. Мама Максима очень надеется на встречу с ним. «После армии сын намерен вернуться на прежнюю работу, к интернет-провайдеру, связистом. Потом хотел создавать семью. Он у меня принципиальный, правильный, вообще молодец. Знаете, как я им горжусь?» — сказала Виктория. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдат-срочник из Туринска (Свердловская область) Максим Е. девять месяцев успел отслужить в армии перед тем, как попасть в украинский плен под Курском. Подробности о сыне URA.RU рассказала его мама Виктория. «Максим закончил 11 классов, поступил в Екатеринбург в Уральский технический институт связи и информатики. Отучился два с половиной года и получил диплом. После учебы еще успел отработать шесть месяцев по профессии связист. Мыслей откосить от армии у него никогда не было. Говорил: надо отслужить — отслужу», — рассказала Виктория. Максима призвали 10 ноября прошлого года, из родного Туринска он уехал на сборный пункт в Егоршино. Оттуда 18 числа его увезли в Читу, и уже в апреле 2024-го перебросили в город Клинцы (Брянская область). «А в конце мая-начале июня он попал служить на границу Курской области. Тоже был там связистом: чинил связь и интернет настраивал», — продолжает мать. В первых числах августа Максим вместе с другими срочниками был взят в плен ВСУ во время попытки украинских войск прорваться на территорию России в Курской области. Он пробыл в плену 18 дней и был обменян на украинских военнопленных в числе 115 российских солдат. Сейчас парень и его товарищи находятся в Подмосковье. Мама Максима очень надеется на встречу с ним. «После армии сын намерен вернуться на прежнюю работу, к интернет-провайдеру, связистом. Потом хотел создавать семью. Он у меня принципиальный, правильный, вообще молодец. Знаете, как я им горжусь?» — сказала Виктория.