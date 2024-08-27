В громком деле об убийстве Далера Бобиева появилась противоречивая деталь

Утверждения Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве Далера Бобиева, о психических проблемах мальчика не подтверждаются данными из детского дома Ревды. Биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев запрашивал информацию о состоянии сына во время своего пребывания в тюрьме в 2019 году. Документы, доступные URA.RU, свидетельствуют о нормальном для своего возраста развитии Далера и его активном взаимодействии с другими детьми, что противоречит заявлениям Наумовой.
«Далер за время пребывания в нашем доме ребенка очень изменился, вырос. Далера очень любили сотрудники, потому что он очень ласковый и нежный мальчик. Он развивался по возрасту, играл с детьми в группе. Далер научился собирать матрешки, пирамидки, знал основные цвета. Научился различать количество предметов, размер предметов. Далер очень любил играть конструкторами: строил башни, дорожки. Играл машинками. А также он любил посещать музыкальные занятия, танцевать и подпевать песенки», — говорится в документе.
Согласно характеристике, Далер получал удовольствие от катания с горки, копания снега лопаткой и строительства снежных фигур во время своих ежедневных прогулок. Ему также нравилось наблюдать за движением транспорта, и он знал названия некоторых марок машин. Кроме всего, Далер самостоятельно кушал, а предпочтение отдавал мясным блюдам, выпечке и фрукта. Проблем со сном у ребенка также не наблюдалось.
Опекунша Вероника Наумова 26 июня 2023 года сообщила о пропаже Далера Бобиева. Она распространяла сведения через СМИ о том, что мальчик имеет психические проблемы, замкнут и ранее уже пытался сбежать из дома, а также реагирует на различные имена. Малыша искали более тысячи человек. Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, спустя три дня после исчезновения тело Далера было найдено в спортивной сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. 29 июня 2023 года опекуншу взяли под стражу, и она остается в СИЗО до сих пор. В ходе следствия выяснилось, что к трагедии может быть причастна не только Вероника, но и ее супруг Александр Наумов. Подробности — в сюжете URA.RU.
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