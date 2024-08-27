В Екатеринбурге музыканту изуродовали и помяли иномарку. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, тойота, логотип, toyota
Машина была припаркована во дворе на улице Бебеля Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 27 августа закидали яйцами и мукой Toyota Corolla участника музыкальный группы KA&RA Кирилла Антонова. На кузове иномарки также обнаружена вмятина. Об этом URA.RU рассказал артист.

«В таком виде машину увидел уже утром. Видимо, ночью кто-то это совершил. Не понимаю, кто может за этим стоять. Дорогу никому не переходил, ни с кем не ссорился», — сказал Антонов. Иномарка была припаркована в одном из дворов на улице Бебеля.

Певец уже принялся искать тех, кто испортил автомобиль. Он уже обратился за записью с камер видеонаблюдения, однако в отдел полиции идти пока не собирается.

В таком видео артист обнаружил машину утром 27 августа
В таком видео артист обнаружил машину утром 27 августа
Фото:

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В Екатеринбурге в ночь на 27 августа закидали яйцами и мукой Toyota Corolla участника музыкальный группы KA&RA Кирилла Антонова. На кузове иномарки также обнаружена вмятина. Об этом URA.RU рассказал артист. «В таком виде машину увидел уже утром. Видимо, ночью кто-то это совершил. Не понимаю, кто может за этим стоять. Дорогу никому не переходил, ни с кем не ссорился», — сказал Антонов. Иномарка была припаркована в одном из дворов на улице Бебеля. Певец уже принялся искать тех, кто испортил автомобиль. Он уже обратился за записью с камер видеонаблюдения, однако в отдел полиции идти пока не собирается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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