В Екатеринбурге в ночь на 27 августа закидали яйцами и мукой Toyota Corolla участника музыкальный группы KA&RA Кирилла Антонова. На кузове иномарки также обнаружена вмятина. Об этом URA.RU рассказал артист.
«В таком виде машину увидел уже утром. Видимо, ночью кто-то это совершил. Не понимаю, кто может за этим стоять. Дорогу никому не переходил, ни с кем не ссорился», — сказал Антонов. Иномарка была припаркована в одном из дворов на улице Бебеля.
Певец уже принялся искать тех, кто испортил автомобиль. Он уже обратился за записью с камер видеонаблюдения, однако в отдел полиции идти пока не собирается.
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