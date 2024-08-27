В Екатеринбурге музыканту изуродовали и помяли иномарку. Фото

27 августа 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Машина была припаркована во дворе на улице Бебеля Фото: Александр Константинов © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 27 августа закидали яйцами и мукой Toyota Corolla участника музыкальный группы KA&RA Кирилла Антонова. На кузове иномарки также обнаружена вмятина. Об этом URA.RU рассказал артист. «В таком виде машину увидел уже утром. Видимо, ночью кто-то это совершил. Не понимаю, кто может за этим стоять. Дорогу никому не переходил, ни с кем не ссорился», — сказал Антонов. Иномарка была припаркована в одном из дворов на улице Бебеля. Певец уже принялся искать тех, кто испортил автомобиль. Он уже обратился за записью с камер видеонаблюдения, однако в отдел полиции идти пока не собирается. В таком видео артист обнаружил машину утром 27 августа Фото: Кирилл Антонов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в ночь на 27 августа закидали яйцами и мукой Toyota Corolla участника музыкальный группы KA&RA Кирилла Антонова. На кузове иномарки также обнаружена вмятина. Об этом URA.RU рассказал артист. «В таком виде машину увидел уже утром. Видимо, ночью кто-то это совершил. Не понимаю, кто может за этим стоять. Дорогу никому не переходил, ни с кем не ссорился», — сказал Антонов. Иномарка была припаркована в одном из дворов на улице Бебеля. Певец уже принялся искать тех, кто испортил автомобиль. Он уже обратился за записью с камер видеонаблюдения, однако в отдел полиции идти пока не собирается.