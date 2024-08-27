27 августа 2024

Пермский край накроет ливнями и градом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае прогнозируются сильные дождь, ливень и град
В Пермском крае прогнозируются сильные дождь, ливень и град Фото:

В ближайшее время погода в Пермском крае испортится. В регионе пройдут дожди, ливни и град. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, в ближайшие три часа, в течении дня и вечером местами по краю прогнозируются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», — предупредили в МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае 28 августа прогнозируется температура воздуха до 26 градусов. Об этом сообщили в Пермском ЦГМС. 

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В ближайшее время погода в Пермском крае испортится. В регионе пройдут дожди, ливни и град. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МЧС России по региону. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, в ближайшие три часа, в течении дня и вечером местами по краю прогнозируются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», — предупредили в МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае 28 августа прогнозируется температура воздуха до 26 градусов. Об этом сообщили в Пермском ЦГМС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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