Пермский край накроет ливнями и градом

В Пермском крае прогнозируются сильные дождь, ливень и град
В ближайшее время погода в Пермском крае испортится. В регионе пройдут дожди, ливни и град. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МЧС России по региону.
«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, в ближайшие три часа, в течении дня и вечером местами по краю прогнозируются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», — предупредили в МЧС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае 28 августа прогнозируется температура воздуха до 26 градусов. Об этом сообщили в Пермском ЦГМС.
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