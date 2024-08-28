В Перми транспорт отстает от графика почти на полчаса

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После ливня в Перми образовались пробки, из-за этого транспорт отстает от графика
После ливня в Перми образовались пробки, из-за этого транспорт отстает от графика Фото:

В Перми общественный транспорт задерживается от графика до 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Пермгорэлектротранса.

«Отставание ряда маршрутов достигает 20 минут. Ориентируйтесь, пожалуйста, на расписание по карте в режиме реального времени», — уточнили в организации.

После прошедшего в Перми ливня пробки достигали девяти баллов. На момент публикации материала по данным сервиса Яндекс.Карты пробки составляют четыре балла. Движение сильнее всего затруднено на шоссе Космонавтов, улицах Чкалова и Ленина.

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В Перми общественный транспорт задерживается от графика до 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Пермгорэлектротранса. «Отставание ряда маршрутов достигает 20 минут. Ориентируйтесь, пожалуйста, на расписание по карте в режиме реального времени», — уточнили в организации. После прошедшего в Перми ливня пробки достигали девяти баллов. На момент публикации материала по данным сервиса Яндекс.Карты пробки составляют четыре балла. Движение сильнее всего затруднено на шоссе Космонавтов, улицах Чкалова и Ленина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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