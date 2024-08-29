В Кыштыме назвали сроки расселения аварийных домов

Очередной этап программы расселения аварийных домов Кыштыма начнется в 2025 году

29 августа 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Дом расселят после 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители аварийного дома в Кыштыме Челябинской области потребовали расселить их в ближайшее время. В администрации Кыштыма URA.RU сообщили, почему их дом попадает в программу по переселению на 2025-27 годы. «Наш дом по улице Вайнера, 8а признан ветхоаварийным в 2017 году. Дом двухэтажный, два подъезда по пять квартир в каждом. Нас обещали расселить в 2023, потом в 2024 году, а сейчас вообще сказали, что стройка нашего дома заморожена», — рассказала URA.RU жительница дома Анастасия К. Девушка уточнила, что в квартире сейчас прописаны ее муж, свекровь, брат мужа и ребенок-инвалид. Ее временная регистрация закончилась в начале лета. По словам жителей, в подъездах образовались трещины, управляющей компании нет, а горячая вода есть не всегда. В пресс-службе администрации Кыштыма URA.RU объяснили, что дом обслуживается муниципальной управляющей компанией и с горячей водой все в порядке. Жители попали в программу расселения на 2025-27 год, так как их дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и не попал в предыдущую программу по срокам. «В рамках федеральной программы по расселению граждан из аварийного жилья в Кыштыме новое жилье с 2019 по 2023 годы получили 345 семьей. Работа по переселению была проведена для домов, которые были признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года. При этом в Кыштыме такая программа была исполнена в опережающем порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Кыштыма. В мэрии добавили, что в июне 2024 года утверждена очередная областная адресная программа по переселению жителей из аварийного жилья, в которую на 2025—2027 годы включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу уже после 1 января 2017 года. Предстоит расселить 184 семьи. «Реализация программы начинается с 2025 года. В Кыштымском городском округе готовы к получению средств Фонда содействия реформирования ЖКХ для реализации программы. Муниципалитетом сформированы земельные участки для строительства домов», — добавили в пресс-службе мэрии Кыштыма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители аварийного дома в Кыштыме Челябинской области потребовали расселить их в ближайшее время. В администрации Кыштыма URA.RU сообщили, почему их дом попадает в программу по переселению на 2025-27 годы. «Наш дом по улице Вайнера, 8а признан ветхоаварийным в 2017 году. Дом двухэтажный, два подъезда по пять квартир в каждом. Нас обещали расселить в 2023, потом в 2024 году, а сейчас вообще сказали, что стройка нашего дома заморожена», — рассказала URA.RU жительница дома Анастасия К. Девушка уточнила, что в квартире сейчас прописаны ее муж, свекровь, брат мужа и ребенок-инвалид. Ее временная регистрация закончилась в начале лета. По словам жителей, в подъездах образовались трещины, управляющей компании нет, а горячая вода есть не всегда. В пресс-службе администрации Кыштыма URA.RU объяснили, что дом обслуживается муниципальной управляющей компанией и с горячей водой все в порядке. Жители попали в программу расселения на 2025-27 год, так как их дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и не попал в предыдущую программу по срокам. «В рамках федеральной программы по расселению граждан из аварийного жилья в Кыштыме новое жилье с 2019 по 2023 годы получили 345 семьей. Работа по переселению была проведена для домов, которые были признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года. При этом в Кыштыме такая программа была исполнена в опережающем порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Кыштыма. В мэрии добавили, что в июне 2024 года утверждена очередная областная адресная программа по переселению жителей из аварийного жилья, в которую на 2025—2027 годы включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу уже после 1 января 2017 года. Предстоит расселить 184 семьи. «Реализация программы начинается с 2025 года. В Кыштымском городском округе готовы к получению средств Фонда содействия реформирования ЖКХ для реализации программы. Муниципалитетом сформированы земельные участки для строительства домов», — добавили в пресс-службе мэрии Кыштыма.