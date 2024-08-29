Челябинцы, прожившие в браке более 50 лет, в Год семьи получат денежное вознаграждение

В Челябинской области в Год семьи установили новый региональный знак отличия «Семейное счастье». За прожитые вместе годы супруги получат также денежное вознаграждение. Соответствующий закон, разработанный Министерством социальных отношений по поручению Губернатора Алексея Текслера, был принят 29 августа на заседании законодательного Собрания.
«Губернатором Челябинской области принято решение учредить региональный знак отличия „Семейное счастье“, которым будут награждать семейные пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Одновременно будет выплачиваться денежное вознаграждение», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, парам выплатят 50 тысяч рублей за 50 лет, 100 тысяч рублей получат семьи, прожившие в браке 60 лет и более. И 150 тысяч рублей смогут получить челябинцы, состоящие в браке более 70 лет. Законопроект был разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера. С такой же инициативой выступал и Анатолий Петрович Сурков, много лет возглавлявший областной совет ветеранов.
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