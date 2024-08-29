Автозавод в Миассе передумал судиться с фирмой из Кубы за 2,7 миллиарда рублей

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) передумал судиться с предприятием из Кубы за поставки на 2,6 млрд рублей. Как следует из судебных документов, с компанией Empresa Estatal Cubana Importadora y Exportadora de Productos Tecnicos «Tecnjimport» подписано мировое соглашение.
«Суд определил. Утвердить мировое соглашение, заключенное между АО „Автомобильный завод ‚Урал‘ и Empresa Estatal Cubana Importadora y Exportadora de Productos Tecnicos ‚Tecnjimport‘“, — следует из документов суда.
Согласно данным арбитража, стороны зафиксировали, что обязательства автозавода полностью исполнены, однако полностью не оплачены покупателем. Партнеры в лице компании «Техноимпорт» перечислили заводу в апреле 2024 года 102,14 млн рублей. В то же время не оплачены 26,967 млн евро. По принятому в соглашении эквиваленту в российской валюте сумма составила 2,661 млрд рублей.
Остаток задолженности представитель покупателя должен оплатить четырьмя траншами. График погашения задолженности расписан до декабря 2028 года. Ежедневно на сумму долга будет начисляться неустойка в размере 0,1% от суммы просрочки, но не более 15%. Санкции будут применяться до момента окончательного расчета по долгам.
Суд автозавод подал в апреле 2023 года. Ответчиков было трое: кроме названной кубинской компании, это и Banko International del Comercio S.A. (BICSA) и госкорпорация «ВЭБ.РФ». По данным URA.RU, проблемы с оплатой возникли в результате международного сотрудничества, которое подразумевало поставки машкомплектов и обучение кубинских партнеров по сборке грузовиков «Урал NEXT 4320». Поставки начались в 2018 году, однако средства не были переведены, несмотря на активное использование автомобилей в Кубе. Госкорпорация «ВЭБ.РФ» привлечена в дело из-за участия государственных органов в сотрудничестве. Сумма уплаты отличается от первоначальной. Она увеличилась с поправкой на курсовую разницу.
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