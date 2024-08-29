Челябинский золотодобытчик из Forbes получил 5 млрд рублей прибыли вместо убытка

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») миллиардера списка Forbes Константина Струкова в Челябинске получил 5,4 млрд рублей чистой прибыли вместо убытка годом ранее. Данные для сравнения взяты из отчетности за первое полугодие.
«Чистая прибыль составила 5,4 млрд рублей против убытка в 3,3 млрд рублей за первое полугодие 2023 года. При этом нераспределенная прибыль составила 29,1 млрд рублей против 20,7 млрд рублей за первое полугодие 2023 года», — заявили в пресс-службе «ЮГК».
Выручка выросла на 17,2%, достигнув 34,1 млрд рублей, что связали с положительной динамикой цен на золото. Показатель EBITDA также вырос на 9,7%, до 14,2 млрд рублей, благодаря опережающему росту цен на драгоценный металл при умеренном росте операционных расходов. Однако рентабельность по EBITDA немного снизилась из-за возросших затрат: была 44%, стала 41%.
Показатель EBITDA демонстрирует прибыль компании до вычета процентов по долгам, налогов, амортизации и износа основных средств. В результате EBITDA помогает понять, сколько денег зарабатывает бизнес благодаря своей основной деятельности, не учитывая влияние налогов, банковских процентов и расходов на обновление оборудования или зданий, которые могут быть разными.
Финансовый директор «ЮГК» Артем Клецкин отметил успешное проведение вторичного размещения акций на Мосбирже. Операция позволила снизить долговую нагрузку и увеличить долю акций в свободном обращении. Увеличилось число акционеров, и выросла ликвидности бумаги.
В августе «ЮГК» столкнулась с санкциями со стороны контролирующих органов. По требованию Ростехнадзора, холдинг приостановил работу четырех карьеров в Челябинской области. Необходимость в этом возникла в связи с тем, что не соблюдены меры безопасности при проведении работ, оказано негативное влияние на экологию. Объявление о мерах привело к падению котировок акций.
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