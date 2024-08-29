29 августа 2024

Сургутянка требует с мэрии почти миллион рублей из-за снега, упавшего на Lexus

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянка судится с мэрией из-за упавшего на ее Lexus снега
Сургутянка судится с мэрией из-за упавшего на ее Lexus снега Фото:

Жительница Сургута пытается отсудить у городской мэрии и коммунальщиков около миллиона рублей из-за снега, упавшего с крыши надземного перехода на ее Lexus. Суд удовлетворил требования автомобилистки, но администрация захотела обжаловать решение. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».

«Истец мотивировала свои требования тем, что в Сургуте на проезжей части Тюменского тракта на принадлежащий ей автомобиль марки Лексус NX 200 произошло падение снега с крыши надземного пешеходного перехода. Транспортное средство получило механические повреждения. Истец просит взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 811 204 рублей и судебные расходы в 63 743 рублей», — говорится в сообщении.

Суд установил, что коммунальщики заключили муниципальный контракт с подрядчиком на уборку снега с дорог. «Данное обстоятельство не освобождает администрацию г. Сургута от выполнения обязательств по обеспечению безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования», — добавили в telegram-канале ведомства.

После экспертизы суд частично удовлетворил требования владелицы Lexus и взыскал с мэрии Сургута 811 тысяч за материальный ущерб и еще 63 тысячи рублей — за судебные расходы. Однако городская администрация подала апелляционную жалобу, решение суда не вступило в силу.

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Жительница Сургута пытается отсудить у городской мэрии и коммунальщиков около миллиона рублей из-за снега, упавшего с крыши надземного перехода на ее Lexus. Суд удовлетворил требования автомобилистки, но администрация захотела обжаловать решение. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры». «Истец мотивировала свои требования тем, что в Сургуте на проезжей части Тюменского тракта на принадлежащий ей автомобиль марки Лексус NX 200 произошло падение снега с крыши надземного пешеходного перехода. Транспортное средство получило механические повреждения. Истец просит взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 811 204 рублей и судебные расходы в 63 743 рублей», — говорится в сообщении. Суд установил, что коммунальщики заключили муниципальный контракт с подрядчиком на уборку снега с дорог. «Данное обстоятельство не освобождает администрацию г. Сургута от выполнения обязательств по обеспечению безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования», — добавили в telegram-канале ведомства. После экспертизы суд частично удовлетворил требования владелицы Lexus и взыскал с мэрии Сургута 811 тысяч за материальный ущерб и еще 63 тысячи рублей — за судебные расходы. Однако городская администрация подала апелляционную жалобу, решение суда не вступило в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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