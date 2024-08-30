30 августа 2024

На «Трактор Winline Fest — 2024» дан старт новому хоккейному сезону в Челябинске. Фото

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Губернатор пожелал «Трактору» завоевать Кубок Гагарина (архивное фото) Фото:

На фестивале «Трактор Winline Fest — 2024» губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт новому хоккейному сезону. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие прошло 31 августа около ледовой арены «Трактор».

«Здесь сегодня рядом с нашей ареной „Трактор“ мы знакомимся с обновленной командой… У нас она действительно обновленная, но мы сохранили основу — ребят, которые в прошлом году взяли третье место», — сказал на церемонии открытия фестиваля Текслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в telegram-канале.

Новыми игроками ХК «Трактор» стали нападающие Александр Кадейкин, Андрей Светлаков, Дилан Сикьюра, защитники Марсель Ибрагимов и Стивен Кэмпфер. Глава региона пожелал команде стать обладателями Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «В ваших силах сделать так, чтобы мечта стала реальностью», — обратился Текслер к спортсменам.

«Трактор Winline Fest» — ежегодное масштабное городское мероприятие, которое собирает более 30 000 зрителей, болельщиков, гостей и партнеров челябинского хоккейного клуба. В этом году на главной сцене перед гостями выступят исполнители GUF и Gayazovs Brothers.

Текслер посетил открытие фестиваля «Трактор Winline Fest — 2024» в Челябинске
Текслер посетил открытие фестиваля «Трактор Winline Fest — 2024» в Челябинске
Глава региона пообщался с игроками челябинского «Трактора»
Глава региона пообщался с игроками челябинского «Трактора»
Хоккеистам «Трактора» Текслер пожелал завоевать Кубок Гагарина
Хоккеистам «Трактора» Текслер пожелал завоевать Кубок Гагарина
Мероприятие сопровождалось выступлением артистов
Мероприятие сопровождалось выступлением артистов

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На фестивале «Трактор Winline Fest — 2024» губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт новому хоккейному сезону. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие прошло 31 августа около ледовой арены «Трактор». «Здесь сегодня рядом с нашей ареной „Трактор“ мы знакомимся с обновленной командой… У нас она действительно обновленная, но мы сохранили основу — ребят, которые в прошлом году взяли третье место», — сказал на церемонии открытия фестиваля Текслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в telegram-канале. Новыми игроками ХК «Трактор» стали нападающие Александр Кадейкин, Андрей Светлаков, Дилан Сикьюра, защитники Марсель Ибрагимов и Стивен Кэмпфер. Глава региона пожелал команде стать обладателями Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «В ваших силах сделать так, чтобы мечта стала реальностью», — обратился Текслер к спортсменам. «Трактор Winline Fest» — ежегодное масштабное городское мероприятие, которое собирает более 30 000 зрителей, болельщиков, гостей и партнеров челябинского хоккейного клуба. В этом году на главной сцене перед гостями выступят исполнители GUF и Gayazovs Brothers.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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