На фестивале «Трактор Winline Fest — 2024» губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт новому хоккейному сезону. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие прошло 31 августа около ледовой арены «Трактор».
«Здесь сегодня рядом с нашей ареной „Трактор“ мы знакомимся с обновленной командой… У нас она действительно обновленная, но мы сохранили основу — ребят, которые в прошлом году взяли третье место», — сказал на церемонии открытия фестиваля Текслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в telegram-канале.
Новыми игроками ХК «Трактор» стали нападающие Александр Кадейкин, Андрей Светлаков, Дилан Сикьюра, защитники Марсель Ибрагимов и Стивен Кэмпфер. Глава региона пожелал команде стать обладателями Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «В ваших силах сделать так, чтобы мечта стала реальностью», — обратился Текслер к спортсменам.
«Трактор Winline Fest» — ежегодное масштабное городское мероприятие, которое собирает более 30 000 зрителей, болельщиков, гостей и партнеров челябинского хоккейного клуба. В этом году на главной сцене перед гостями выступят исполнители GUF и Gayazovs Brothers.
Текслер посетил открытие фестиваля «Трактор Winline Fest — 2024» в Челябинске
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На фестивале «Трактор Winline Fest — 2024» губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт новому хоккейному сезону. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие прошло 31 августа около ледовой арены «Трактор». «Здесь сегодня рядом с нашей ареной „Трактор“ мы знакомимся с обновленной командой… У нас она действительно обновленная, но мы сохранили основу — ребят, которые в прошлом году взяли третье место», — сказал на церемонии открытия фестиваля Текслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в telegram-канале. Новыми игроками ХК «Трактор» стали нападающие Александр Кадейкин, Андрей Светлаков, Дилан Сикьюра, защитники Марсель Ибрагимов и Стивен Кэмпфер. Глава региона пожелал команде стать обладателями Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «В ваших силах сделать так, чтобы мечта стала реальностью», — обратился Текслер к спортсменам. «Трактор Winline Fest» — ежегодное масштабное городское мероприятие, которое собирает более 30 000 зрителей, болельщиков, гостей и партнеров челябинского хоккейного клуба. В этом году на главной сцене перед гостями выступят исполнители GUF и Gayazovs Brothers.