Пропавший на борту Ми-8 финдиректор РФС Арсений Замятин уроженец Челябинска

01 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Вертолет с туристами пропал с радаров 31 августа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Пропавший на борту вертолета Ми-8 в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин оказался уроженцем Челябинска. «Директор РФС Замятин родился в 1990 году в Челябинске. Карьеру он начал в Министерстве энергетики РФ, затем перешел в Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ. В 2013 году получил степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже» — сообщает сайт sports.ru. Арсений Замятин вместе с женой Полиной находился в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. 31 августа спустя 10 минут после вылета вертолет Ми-8 пропал с радаров в районе вулкана Вачкажец. На воздушном судне находилось 19 туристов и три члена экипажа. В наземной операции по поиску пропавших задействовано более 60 человек и 15 единиц техники, говорится в сообщении МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший на борту вертолета Ми-8 в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин оказался уроженцем Челябинска. «Директор РФС Замятин родился в 1990 году в Челябинске. Карьеру он начал в Министерстве энергетики РФ, затем перешел в Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ. В 2013 году получил степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже» — сообщает сайт sports.ru. Арсений Замятин вместе с женой Полиной находился в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. 31 августа спустя 10 минут после вылета вертолет Ми-8 пропал с радаров в районе вулкана Вачкажец. На воздушном судне находилось 19 туристов и три члена экипажа. В наземной операции по поиску пропавших задействовано более 60 человек и 15 единиц техники, говорится в сообщении МЧС.