31 августа 2024

Пропавший на борту Ми-8 финдиректор РФС Арсений Замятин уроженец Челябинска

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Вертолет с туристами пропал с радаров 31 августа Фото:

Пропавший на борту вертолета Ми-8 в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин оказался уроженцем Челябинска.

«Директор РФС Замятин родился в 1990 году в Челябинске. Карьеру он начал в Министерстве энергетики РФ, затем перешел в Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ. В 2013 году получил степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже» — сообщает сайт sports.ru.

Арсений Замятин вместе с женой Полиной находился в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. 31 августа спустя 10 минут после вылета вертолет Ми-8 пропал с радаров в районе вулкана Вачкажец. На воздушном судне находилось 19 туристов и три члена экипажа. В наземной операции по поиску пропавших задействовано более 60 человек и 15 единиц техники, говорится в сообщении МЧС.

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Пропавший на борту вертолета Ми-8 в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин оказался уроженцем Челябинска. «Директор РФС Замятин родился в 1990 году в Челябинске. Карьеру он начал в Министерстве энергетики РФ, затем перешел в Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ. В 2013 году получил степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже» — сообщает сайт sports.ru. Арсений Замятин вместе с женой Полиной находился в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. 31 августа спустя 10 минут после вылета вертолет Ми-8 пропал с радаров в районе вулкана Вачкажец. На воздушном судне находилось 19 туристов и три члена экипажа. В наземной операции по поиску пропавших задействовано более 60 человек и 15 единиц техники, говорится в сообщении МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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