Для челябинцев в сентябре пройдут огненное шоу, мастер-классы по отношениям и концерт Олега Майами

В сентябре челябинцев приглашают на девять фестивалей

02 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Огненное шоу пройде на фестивале керамики Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске в сентябре пройдут минимум девять фестивалей. Для горожан подготовили программы, посвященные историческим реконструкциям войн, концерты, огненное шоу, выступление Олега Майами и мастер-класс от шеф-повара Емельяненко. О том, где накормят блюдами Уральской кухни, научат общаться со своей второй половинкой, а также пройдут «Битва гончаров» и стендапы — в материале URA.RU. Фестивали в Челябинске с 7 по 21 сентября Фестиваль аутентичной уральской кухни заработает в День города Челябинска Фото: Размик Закарян © URA.RU В честь Дня города в парке имени Гагарина с 7 по 8 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». На мероприятии состоятся концерт артиста Олега Майями и мастер-класс от именитого повара Василия Емельяненко. На территории парка будет работать фудкорт «РестоКараван» с разнообразием блюд уральской кухни, включающий в себя более 30 ресторанов. В Штабе хранителей наследия 7 сентября стартует фестиваль «Соседи снизу» в котором поучаствуют городские сообщества Челябинска. Для гостей устроят мастер-классы, экскурсии по скульптурам Кировки, велоэкскурсии и интерактивы для детей. В числе детских мероприятий оказались: архитектурный мастер-класс «Авангард», художественная практика и прогулка по стрит-арту. Поучаствовать в активностях предлагают за 400-600 рублей. Билет на фестивальную площадку обойдется в 200 рублей. На выставке представят старые и новые образцы общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фестиваль общественного транспорта состоится 7 сентября на Театральной площади. Челябинцы смогут увидеть, насколько модернизировались машины, сравнив две эпохи транспорта. Вход на мероприятие бесплатный. Первый уральский фестиваль керамики «Рукотворное тепло» пройдет также 7 сентября в парке «Сад Победы». Гостей ждет ярмарка, фотозоны, огненное шоу, «Битва гончаров», а также мастер-классы по созданию изделий из керамики. Вход свободный. Фестиваль «Росгвардия. Музыка. Челябинск» начнется 7 сентября одновременно на трех площадках — в парке «Металлург», горсаду имени Пушкина и «Саду Победы». В составе одного оркестра свои композиции перед горожанами исполнят военно-музыкальные коллективы из Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска, Новоуральска и Трехгорного. Вход бесплатный. В «Импульсе» будут показывать советские мультфильмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 10 по 15 сентября стартует второй фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест». В этом году его посветят творчеству мультипликатора Леонида Шварцмана, создавшего персонажей в советских фильмах «Золотая антилопа», «Аленький цветочек» и других. В рамках мероприятия в детской художественной школе искусств появятся анимационные куклы из мультсериала «38 попугаев». Церемония открытия пройдет 11 сентября в киноцентре «Импульс». Ее гостем станет гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. Там же будут проходить кинопоказы. В завершении фестиваля 14 сентября на Кировке пройдет «Мульт-парад» с концертом и дискотекой. Фестиваль уличной культуры в парке имени Гагарина состоится 14 сентября. Он погрузит жителей в атмосферу творчества. На главной сцене выступят музыканты, стендап-комики и режиссеры короткометражных фильмов. Петь будут как каверы, так и авторские сочинения. Вечер завершится кинопоказом. Участие бесплатное. Узнать, как вести себя в отношениях можно будет на семейном фестивале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Фестиваль «Дела семейные» на тему взаимоотношений между членами семьи пройдет 21 сентября в студии психологии «Сознание». В рамках мероприятия поговорят о медицине, разберут отношения между супругами, между детьми и родителями, а также осветят тему семей с детьми с ограниченными возможностями. И все это на 16 мастер-классах. Стоимость — от 2500 рублей. Военно-исторический фестиваль «Уральские герои» запланирован на 21 сентября в Никольской роще. В программе фестиваля заявлены реконструкции событий Великой Отечественной и Афганской войн. Также на территории будут располагаться интерактивные площадки и ретро-техника. Погрузиться в историю прошлого можно бесплатно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в сентябре пройдут минимум девять фестивалей. Для горожан подготовили программы, посвященные историческим реконструкциям войн, концерты, огненное шоу, выступление Олега Майами и мастер-класс от шеф-повара Емельяненко. О том, где накормят блюдами Уральской кухни, научат общаться со своей второй половинкой, а также пройдут «Битва гончаров» и стендапы — в материале URA.RU. В честь Дня города в парке имени Гагарина с 7 по 8 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». На мероприятии состоятся концерт артиста Олега Майями и мастер-класс от именитого повара Василия Емельяненко. На территории парка будет работать фудкорт «РестоКараван» с разнообразием блюд уральской кухни, включающий в себя более 30 ресторанов. В Штабе хранителей наследия 7 сентября стартует фестиваль «Соседи снизу» в котором поучаствуют городские сообщества Челябинска. Для гостей устроят мастер-классы, экскурсии по скульптурам Кировки, велоэкскурсии и интерактивы для детей. В числе детских мероприятий оказались: архитектурный мастер-класс «Авангард», художественная практика и прогулка по стрит-арту. Поучаствовать в активностях предлагают за 400-600 рублей. Билет на фестивальную площадку обойдется в 200 рублей. Фестиваль общественного транспорта состоится 7 сентября на Театральной площади. Челябинцы смогут увидеть, насколько модернизировались машины, сравнив две эпохи транспорта. Вход на мероприятие бесплатный. Первый уральский фестиваль керамики «Рукотворное тепло» пройдет также 7 сентября в парке «Сад Победы». Гостей ждет ярмарка, фотозоны, огненное шоу, «Битва гончаров», а также мастер-классы по созданию изделий из керамики. Вход свободный. Фестиваль «Росгвардия. Музыка. Челябинск» начнется 7 сентября одновременно на трех площадках — в парке «Металлург», горсаду имени Пушкина и «Саду Победы». В составе одного оркестра свои композиции перед горожанами исполнят военно-музыкальные коллективы из Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска, Новоуральска и Трехгорного. Вход бесплатный. С 10 по 15 сентября стартует второй фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест». В этом году его посветят творчеству мультипликатора Леонида Шварцмана, создавшего персонажей в советских фильмах «Золотая антилопа», «Аленький цветочек» и других. В рамках мероприятия в детской художественной школе искусств появятся анимационные куклы из мультсериала «38 попугаев». Церемония открытия пройдет 11 сентября в киноцентре «Импульс». Ее гостем станет гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. Там же будут проходить кинопоказы. В завершении фестиваля 14 сентября на Кировке пройдет «Мульт-парад» с концертом и дискотекой. Фестиваль уличной культуры в парке имени Гагарина состоится 14 сентября. Он погрузит жителей в атмосферу творчества. На главной сцене выступят музыканты, стендап-комики и режиссеры короткометражных фильмов. Петь будут как каверы, так и авторские сочинения. Вечер завершится кинопоказом. Участие бесплатное. Фестиваль «Дела семейные» на тему взаимоотношений между членами семьи пройдет 21 сентября в студии психологии «Сознание». В рамках мероприятия поговорят о медицине, разберут отношения между супругами, между детьми и родителями, а также осветят тему семей с детьми с ограниченными возможностями. И все это на 16 мастер-классах. Стоимость — от 2500 рублей. Военно-исторический фестиваль «Уральские герои» запланирован на 21 сентября в Никольской роще. В программе фестиваля заявлены реконструкции событий Великой Отечественной и Афганской войн. Также на территории будут располагаться интерактивные площадки и ретро-техника. Погрузиться в историю прошлого можно бесплатно.