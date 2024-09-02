Губернатор Текслер открыл новый факультет в челябинском вузе. Фото, видео

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Юургу. Челябинск
Торжественное открытие нового факультета состоялось 2 сентября Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 сентября принял участие в открытии факультета машиностроения и технологий в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ). Красную ленту вместе с губернатором перерезали ректор Александр Вагнер и гендиректор АО «Конар» Валерий Бондаренко, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«От души хочу всех поздравить с Днем знаний. И сегодня у нас по-настоящему знаковое событие — не просто новый учебный год, но и новый факультет. Здесь будет готовиться элита металлургии и машиностроения», — подчеркнул глава региона.

Факультет ЮУрГУ открыт совместно с группой «Конар», гендиректор которой также является профессором вуза. На торжественном открытии Вагнер также вручил Бондаренко диплом почетного профессора ЮУрГУ. Ректор подчеркнул, что звание присвоено на основе голосов ученого совета.

В ходе визита губернатор пообщался со студентами вуза, преподавателями и рабочим персоналом. Он пожелал удачи каждому в новом учебном году.

Прежде чем отправиться на открытии факультета, глава региона поздравил с началом учебного года студентов Челябинского гуманитарно-промышленного техникума. Там Текслер проверил исполнение проекта «Профессионалитет» и сообщил, что регион стал лидером страны по количеству таких центров.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 сентября принял участие в открытии факультета машиностроения и технологий в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ). Красную ленту вместе с губернатором перерезали ректор Александр Вагнер и гендиректор АО «Конар» Валерий Бондаренко, передает корреспондент URA.RU с места событий. «От души хочу всех поздравить с Днем знаний. И сегодня у нас по-настоящему знаковое событие — не просто новый учебный год, но и новый факультет. Здесь будет готовиться элита металлургии и машиностроения», — подчеркнул глава региона. Факультет ЮУрГУ открыт совместно с группой «Конар», гендиректор которой также является профессором вуза. На торжественном открытии Вагнер также вручил Бондаренко диплом почетного профессора ЮУрГУ. Ректор подчеркнул, что звание присвоено на основе голосов ученого совета. В ходе визита губернатор пообщался со студентами вуза, преподавателями и рабочим персоналом. Он пожелал удачи каждому в новом учебном году. Прежде чем отправиться на открытии факультета, глава региона поздравил с началом учебного года студентов Челябинского гуманитарно-промышленного техникума. Там Текслер проверил исполнение проекта «Профессионалитет» и сообщил, что регион стал лидером страны по количеству таких центров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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