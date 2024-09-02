Губернатор Текслер открыл новый факультет в челябинском вузе. Фото, видео

02 сентября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Торжественное открытие нового факультета состоялось 2 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 сентября принял участие в открытии факультета машиностроения и технологий в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ). Красную ленту вместе с губернатором перерезали ректор Александр Вагнер и гендиректор АО «Конар» Валерий Бондаренко, передает корреспондент URA.RU с места событий. «От души хочу всех поздравить с Днем знаний. И сегодня у нас по-настоящему знаковое событие — не просто новый учебный год, но и новый факультет. Здесь будет готовиться элита металлургии и машиностроения», — подчеркнул глава региона. Факультет ЮУрГУ открыт совместно с группой «Конар», гендиректор которой также является профессором вуза. На торжественном открытии Вагнер также вручил Бондаренко диплом почетного профессора ЮУрГУ. Ректор подчеркнул, что звание присвоено на основе голосов ученого совета. В ходе визита губернатор пообщался со студентами вуза, преподавателями и рабочим персоналом. Он пожелал удачи каждому в новом учебном году. Прежде чем отправиться на открытии факультета, глава региона поздравил с началом учебного года студентов Челябинского гуманитарно-промышленного техникума. Там Текслер проверил исполнение проекта «Профессионалитет» и сообщил, что регион стал лидером страны по количеству таких центров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 сентября принял участие в открытии факультета машиностроения и технологий в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ). Красную ленту вместе с губернатором перерезали ректор Александр Вагнер и гендиректор АО «Конар» Валерий Бондаренко, передает корреспондент URA.RU с места событий. «От души хочу всех поздравить с Днем знаний. И сегодня у нас по-настоящему знаковое событие — не просто новый учебный год, но и новый факультет. Здесь будет готовиться элита металлургии и машиностроения», — подчеркнул глава региона. Факультет ЮУрГУ открыт совместно с группой «Конар», гендиректор которой также является профессором вуза. На торжественном открытии Вагнер также вручил Бондаренко диплом почетного профессора ЮУрГУ. Ректор подчеркнул, что звание присвоено на основе голосов ученого совета. В ходе визита губернатор пообщался со студентами вуза, преподавателями и рабочим персоналом. Он пожелал удачи каждому в новом учебном году. Прежде чем отправиться на открытии факультета, глава региона поздравил с началом учебного года студентов Челябинского гуманитарно-промышленного техникума. Там Текслер проверил исполнение проекта «Профессионалитет» и сообщил, что регион стал лидером страны по количеству таких центров.