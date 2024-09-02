Губернатор Текслер: Челябинская область стала лидером в РФ по числу центров «Профессионалитета». Фото, видео

Челябинская область стала лидером по количеству центров «Профессионалитета» в РФ
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Техникум. Челябинск
Регион стал лидером по числу «Профессионалитетов» в стране, сообщил Текслер Фото:

Челябинская область стала лидером по числу центров проекта «Профессионалитет», открытых на базе колледжей и техникумов. В регионе действует 17 центров программы, сообщил губернатор Алексей Текслер 2 сентября на Дне знаний в Челябинском промышленно-гуманитарном техникуме (ЧПГТ). Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.

«Наша система профобразования насчитывает более 100 тысяч студентов, которые пришли в наши техникумы и колледжи в этом году. На сегодня 17 центров проекта „Профессионалитет“ организовано в регионе: 13 начали работать, четыре в процессе, уже пройден федеральный конкурс. На сегодня мы абсолютные лидеры в стране по количеству таких центров», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU.

Текслер отметил, что региональное правительство активно занимается развитием средне-профессионального образования. В СУЗы также вкладываются индустриальные компании. Притом, чтобы выиграть конкурс на реализацию нового центра проекта, необходима сильная заявка, подчеркнул губернатор. Над разработкой каждой заявки одновременно работают выбранный колледж, профессиональный партнер и правительство области. Притом попасть в программу желают колледжи и техникумы каждого региона РФ.

В ходе визита губернатор также проинспектировал центр на базе ЧПГТ. Текслер отметил работу филиала «Профессионалитета» и пообщался со студентами. Одна из воспитанниц СУЗа призналась главе региона, что решила быть монтажником после профориентационной экскурсии в техникум.

В завершение поездки губернатор выступил перед студентами со сцены ЧПГТ, поздравив их с началом учебного года. Он подчеркнул, что в центре «Профессионалитета» ему было приятно увидеть мастеров производственного обучения, которые сами раньше являлись студентами СУЗа.

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Челябинская область стала лидером по числу центров проекта «Профессионалитет», открытых на базе колледжей и техникумов. В регионе действует 17 центров программы, сообщил губернатор Алексей Текслер 2 сентября на Дне знаний в Челябинском промышленно-гуманитарном техникуме (ЧПГТ). Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «Наша система профобразования насчитывает более 100 тысяч студентов, которые пришли в наши техникумы и колледжи в этом году. На сегодня 17 центров проекта „Профессионалитет“ организовано в регионе: 13 начали работать, четыре в процессе, уже пройден федеральный конкурс. На сегодня мы абсолютные лидеры в стране по количеству таких центров», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU. Текслер отметил, что региональное правительство активно занимается развитием средне-профессионального образования. В СУЗы также вкладываются индустриальные компании. Притом, чтобы выиграть конкурс на реализацию нового центра проекта, необходима сильная заявка, подчеркнул губернатор. Над разработкой каждой заявки одновременно работают выбранный колледж, профессиональный партнер и правительство области. Притом попасть в программу желают колледжи и техникумы каждого региона РФ. В ходе визита губернатор также проинспектировал центр на базе ЧПГТ. Текслер отметил работу филиала «Профессионалитета» и пообщался со студентами. Одна из воспитанниц СУЗа призналась главе региона, что решила быть монтажником после профориентационной экскурсии в техникум. В завершение поездки губернатор выступил перед студентами со сцены ЧПГТ, поздравив их с началом учебного года. Он подчеркнул, что в центре «Профессионалитета» ему было приятно увидеть мастеров производственного обучения, которые сами раньше являлись студентами СУЗа.
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