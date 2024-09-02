Авито Работа: зарплата челябинских курьеров достигла 104 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сегмент курьерской доставки развивается за счет популяризации e-commerce
Сегмент курьерской доставки развивается за счет популяризации e-commerce Фото:

Средняя зарплата в сфере курьерской доставки за год в Челябинске выросла на 31% и достигла 104 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«В сфере курьерской доставки средние предлагаемые зарплаты в Челябинске выросли на 31% год к году. В среднем специалистам предлагали 104 721 рубль в месяц при полной занятости», — уточнили в пресс-службе сервиса.

Сегмент курьерской доставки развивается с каждым годом за счет активной популяризации e-commerce, пояснил URA.RU директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов. Потребители по всей стране все больше привыкают к быстрому и доступному сервису. «Это стало катализатором повышенного спроса на специалистов, способных обеспечить необходимый уровень оказываемых услуг», — добавил Губанов.

Профессия курьера ранее стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат среди рабочих специалистов в Челябинске. На втором месте в июле 2024 года по приросту зарплат находится профессия комплектовщика — средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 61% и составили 68 360 рублей в месяц, сообщили в «Авито Работа».

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Средняя зарплата в сфере курьерской доставки за год в Челябинске выросла на 31% и достигла 104 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В сфере курьерской доставки средние предлагаемые зарплаты в Челябинске выросли на 31% год к году. В среднем специалистам предлагали 104 721 рубль в месяц при полной занятости», — уточнили в пресс-службе сервиса. Сегмент курьерской доставки развивается с каждым годом за счет активной популяризации e-commerce, пояснил URA.RU директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов. Потребители по всей стране все больше привыкают к быстрому и доступному сервису. «Это стало катализатором повышенного спроса на специалистов, способных обеспечить необходимый уровень оказываемых услуг», — добавил Губанов. Профессия курьера ранее стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат среди рабочих специалистов в Челябинске. На втором месте в июле 2024 года по приросту зарплат находится профессия комплектовщика — средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 61% и составили 68 360 рублей в месяц, сообщили в «Авито Работа».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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