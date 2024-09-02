02 сентября 2024

Челябинский «Трактор» озвучил имя капитана на новый сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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"Трактор" в новом сезоне будет играть с новым капитаном
"Трактор" в новом сезоне будет играть с новым капитаном Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» назвал имя нового капитана на сезон 2024-2025 годов. Как сообщила пресс-служба клуба 3 сентября, им стал нападающий Владимир Ткачев.

«Нападающий Владимир Ткачев станет капитаном команды в новом сезоне. Ассистентами капитана будут Артем Блажиевский, Серегей Телегин, Андрей Светлаков и Ставен Кэмпфер», — сообщили в пресс-службе клуба.

Ткачев, Блажиевский и Телегин остались в составе клуба с прошлого сезона. Вместе с «Трактором» они завоевали бронзовые медали Кубка Гагарина. Светлаков и Кэмпфер усилили команду в межсезонье. Также в межсезонье «Трактор» сменил главного тренера, которым стал канадец Бенуа Гру.

«Трактор» откроет новый сезон Континентальной хоккейной лиги 4 сентября. Он сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» назвал имя нового капитана на сезон 2024-2025 годов. Как сообщила пресс-служба клуба 3 сентября, им стал нападающий Владимир Ткачев. «Нападающий Владимир Ткачев станет капитаном команды в новом сезоне. Ассистентами капитана будут Артем Блажиевский, Серегей Телегин, Андрей Светлаков и Ставен Кэмпфер», — сообщили в пресс-службе клуба. Ткачев, Блажиевский и Телегин остались в составе клуба с прошлого сезона. Вместе с «Трактором» они завоевали бронзовые медали Кубка Гагарина. Светлаков и Кэмпфер усилили команду в межсезонье. Также в межсезонье «Трактор» сменил главного тренера, которым стал канадец Бенуа Гру. «Трактор» откроет новый сезон Континентальной хоккейной лиги 4 сентября. Он сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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