Челябинский «Трактор» озвучил имя капитана на новый сезон

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» назвал имя нового капитана на сезон 2024-2025 годов. Как сообщила пресс-служба клуба 3 сентября, им стал нападающий Владимир Ткачев.
«Нападающий Владимир Ткачев станет капитаном команды в новом сезоне. Ассистентами капитана будут Артем Блажиевский, Серегей Телегин, Андрей Светлаков и Ставен Кэмпфер», — сообщили в пресс-службе клуба.
Ткачев, Блажиевский и Телегин остались в составе клуба с прошлого сезона. Вместе с «Трактором» они завоевали бронзовые медали Кубка Гагарина. Светлаков и Кэмпфер усилили команду в межсезонье. Также в межсезонье «Трактор» сменил главного тренера, которым стал канадец Бенуа Гру.
«Трактор» откроет новый сезон Континентальной хоккейной лиги 4 сентября. Он сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».
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