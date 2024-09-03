В ХМАО автоперекупы устроили на дороге разборки с компаньоном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автоперекупы устроили разборки с экс-партнером по бизнесу прямо на дороге из-за долга
Автоперекупы устроили разборки с экс-партнером по бизнесу прямо на дороге из-за долга Фото:

В Нижневартовске автоперекупы устроили разборки с бывшим компаньоном прямо на дороге из-за денежного долга. Вартовчанин испугался приятелей по бизнесу и убежал, бросив машину. Чтобы вернуть автомобиль, он написал заявление в полицию на угон, сообщил URA.RU источник из силовых структур ХМАО.

«Потерпевший, у которого якобы угнали машину, сам автоперекупщик. С ним хотели поговорить его бывшие партнеры по бизнесу, они остановили его на дороге. Оказалось, он должен им денег. Увидев их, он испугался, бросил свой автомобиль прямо на дороге и убежал. А потом написал заявление в полицию об угоне», — поделился с агентством собеседник.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что участникам разборки грозит уголовное дело. «По данному факту проводится проверка. Личности всех участников инцидента установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали агентству в пресс-службе ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске автоперекупы устроили разборки с бывшим компаньоном прямо на дороге из-за денежного долга. Вартовчанин испугался приятелей по бизнесу и убежал, бросив машину. Чтобы вернуть автомобиль, он написал заявление в полицию на угон, сообщил URA.RU источник из силовых структур ХМАО. «Потерпевший, у которого якобы угнали машину, сам автоперекупщик. С ним хотели поговорить его бывшие партнеры по бизнесу, они остановили его на дороге. Оказалось, он должен им денег. Увидев их, он испугался, бросил свой автомобиль прямо на дороге и убежал. А потом написал заявление в полицию об угоне», — поделился с агентством собеседник. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что участникам разборки грозит уголовное дело. «По данному факту проводится проверка. Личности всех участников инцидента установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали агентству в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...