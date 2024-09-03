В ХМАО автоперекупы устроили на дороге разборки с компаньоном

В Нижневартовске автоперекупы устроили разборки с бывшим компаньоном прямо на дороге из-за денежного долга. Вартовчанин испугался приятелей по бизнесу и убежал, бросив машину. Чтобы вернуть автомобиль, он написал заявление в полицию на угон, сообщил URA.RU источник из силовых структур ХМАО.
«Потерпевший, у которого якобы угнали машину, сам автоперекупщик. С ним хотели поговорить его бывшие партнеры по бизнесу, они остановили его на дороге. Оказалось, он должен им денег. Увидев их, он испугался, бросил свой автомобиль прямо на дороге и убежал. А потом написал заявление в полицию об угоне», — поделился с агентством собеседник.
В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что участникам разборки грозит уголовное дело. «По данному факту проводится проверка. Личности всех участников инцидента установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали агентству в пресс-службе ведомства.
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