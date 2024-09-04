Депо запущено на улице Артиллерийской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске запустили новое троллейбусное депо №1 в режиме опытно-промышленной эксплуатации троллейбусного депо №1. Объект посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«Депо №1 построено на участке 1,6 гектаров на улице Артиллерийская и предназначено для обслуживания и выпуска на городские маршруты до 50 современных троллейбусов. Троллейбусный комплекс станет вторым в городе: более 10 лет в Челябиснке действовала лишь одна станция, что осложняло транспортную работу и организацию движения. В России около 20 лет ничего подобного не строилось», — рассказал Текслер.

Депо представляет собой современный комплекс, включающий мойку и обслуживание транспорта. Здесь же расположен административно-бытовой корпус с диспетчерами, кабинетом предрейсового медосмотра и подготовке водителей к рейсам. Для стабильной работы на площадке возведена новая тяговая подстанция и контактная троллейбусная сеть.

«После окончания строительно-монтажных работ на площадке депо №1 в рамках проекта начнется реконструкция депо №2 на Свердловском тракте. Также предстоит провести обновление контактной сети, модернизацию и строительство тяговых подстанций», — добавил губернатор. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.

Станция построена в рамках проекта модернизации транспортной инфраструктуры «Челябинский троллейбус», разработанного по концессионному соглашению с применением инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ» и финансированием Банка «ДОМ.РФ». В проекте предусмотрена покупка 168 современных троллейбусов, часть из них уже обслуживает маршруты №10, 12, 14, 19.

В Челябинске запустили новое троллейбусное депо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депо будет работать на улице Артиллерийской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Таких объектов не строилось порядка 20 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU