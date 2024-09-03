03 сентября 2024

Жительница Ханты-Мансийска «заминировала» городскую баню

Жительница Ханты-Мансийска получила год ограничения свободы за лжеминирование
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанку к году ограничения свободы за лжеминирование
Суд приговорил югорчанку к году ограничения свободы за лжеминирование Фото:

Жительница Ханты-Мансийска позвонила в полицию и сообщила о том, что в городской бане якобы заложено взрывное устройство. За лжеминирование суд приговорил ее к году ограничения свободы.

«[Осужденная] находясь в алкогольном опьянении умышленно, из хулиганских побуждений, позвонила в дежурную часть МО МВД России „Ханты-Мансийский“ и сообщила заведомо ложные сведения о том, что в бане заложена бомб. То есть о событии, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», — сообщается в картотеке районного суда.

Суд квалифицировал ее действия как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ей назначили один год ограничения свободы

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Жительница Ханты-Мансийска позвонила в полицию и сообщила о том, что в городской бане якобы заложено взрывное устройство. За лжеминирование суд приговорил ее к году ограничения свободы. «[Осужденная] находясь в алкогольном опьянении умышленно, из хулиганских побуждений, позвонила в дежурную часть МО МВД России „Ханты-Мансийский“ и сообщила заведомо ложные сведения о том, что в бане заложена бомб. То есть о событии, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», — сообщается в картотеке районного суда. Суд квалифицировал ее действия как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ей назначили один год ограничения свободы
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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