Жительница Ханты-Мансийска «заминировала» городскую баню

Жительница Ханты-Мансийска позвонила в полицию и сообщила о том, что в городской бане якобы заложено взрывное устройство. За лжеминирование суд приговорил ее к году ограничения свободы.
«[Осужденная] находясь в алкогольном опьянении умышленно, из хулиганских побуждений, позвонила в дежурную часть МО МВД России „Ханты-Мансийский“ и сообщила заведомо ложные сведения о том, что в бане заложена бомб. То есть о событии, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», — сообщается в картотеке районного суда.
Суд квалифицировал ее действия как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ей назначили один год ограничения свободы
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!