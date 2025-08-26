«Аэрофлот» внес изменения в расписание полетов

Аэрофлот корректирует расписание путем переноса времени вылета и отмены рейсов, сообщили в пресс-службе компании
Аэрофлот корректирует расписание путем переноса времени вылета и отмены рейсов, сообщили в пресс-службе компании

В связи с вводом ограничений в нескольких аэропортах авиакомпания «Аэрофлот» внесли изменения в расписание полетов. Произошло это из-за временных ограничений на прилет и вылет воздушных судов в авиагаванях. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с вводом утром 26 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в ряде аэропортов центральной России, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах», — указано в сообщении. Отмечается, что пассажирам предлагается перебронирование рейсов или оформление возврата средств, потраченных на билет.

Ранее аналогичные временные ограничения уже вводились в августе 2025 года в аэропортах Сочи и Геленджика, что также привело к массовым задержкам и отменам рейсов «Аэрофлота». Тогда пассажирам предоставлялась возможность перебронировать билеты или оформить возврат средств, а авиакомпания усиливала работу контакт-центра и взаимодействие с клиентами на местах.

