В Псковской области сбито четыре БПЛА

Силами ПВО в Псковской области уничтожено четыре украинских беспилотника. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников.
«Четыре беспилотника уничтожены», — написал Ведерников в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время угрозы для безопасности граждан и объектов инфраструктуры на территории области отсутствуют. Также отмечается, что ранее введенные ограничения на работу мобильной связи и авиасообщения полностью сняты.
Губернатор призвал жителей и гостей региона сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Обстановка в области находится на постоянном контроле оперативных служб и органов власти.
