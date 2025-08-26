В Псковской области сбито четыре БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, заявил Ведерников
Пострадавших в результате атаки БПЛА нет, заявил Ведерников Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Силами ПВО в Псковской области уничтожено четыре украинских беспилотника. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников.

«Четыре беспилотника уничтожены», — написал Ведерников в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время угрозы для безопасности граждан и объектов инфраструктуры на территории области отсутствуют. Также отмечается, что ранее введенные ограничения на работу мобильной связи и авиасообщения полностью сняты.

Губернатор призвал жителей и гостей региона сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Обстановка в области находится на постоянном контроле оперативных служб и органов власти. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силами ПВО в Псковской области уничтожено четыре украинских беспилотника. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников. «Четыре беспилотника уничтожены», — написал Ведерников в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время угрозы для безопасности граждан и объектов инфраструктуры на территории области отсутствуют. Также отмечается, что ранее введенные ограничения на работу мобильной связи и авиасообщения полностью сняты. Губернатор призвал жителей и гостей региона сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Обстановка в области находится на постоянном контроле оперативных служб и органов власти. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...