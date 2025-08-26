В Воронежской области сбит беспилотник

Ночью над территорией Воронежской области был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — заявил Гусев в telegram-канале. Он отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет, и что лишь при падении обломков получил повреждение один объект инфраструктуры.
Ранее Минобороны сообщали, что в ночь на 26 августа было сбито 43 БПЛА. Большая часть из них была перехвачена над территорией Ленинградской, Рязанской и Тульской областями.
