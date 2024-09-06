Состояние здоровья отца Киркорова резко ухудшилось

Врачи оценивают состояние здоровья Бедроса Киркорова как тяжелое
Состояние 92-летнего Бедроса Киркорова, отца известного российского певца Филиппа Киркорова, резко ухудшилось. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Отцу поп-короля провели операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое», — говорится в сообщении канала.
За помощью Киркоров обратился в конце лета — 31 августа. Врачам он заявил, что испытывает боль в сердце. В итоге медики госпитализировали мужчину. Уже в больнице его перевели в реанимацию. Было решено провести операцию для проверки кардиостимулятора, который был установлен в прошлом году.
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