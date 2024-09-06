Общество Состояние здоровья отца Киркорова резко ухудшилось Mash: Бедросу Киркорову провели операцию, его здоровье ухудшилось 06 сентября 2024 в 10:27 Размер текста - 17 + Врачи оценивают состояние здоровья Бедроса Киркорова как тяжелое Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состояние 92-летнего Бедроса Киркорова, отца известного российского певца Филиппа Киркорова, резко ухудшилось. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Отцу поп-короля провели операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое», — говорится в сообщении канала. За помощью Киркоров обратился в конце лета — 31 августа. Врачам он заявил, что испытывает боль в сердце. В итоге медики госпитализировали мужчину. Уже в больнице его перевели в реанимацию. Было решено провести операцию для проверки кардиостимулятора, который был установлен в прошлом году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Состояние 92-летнего Бедроса Киркорова, отца известного российского певца Филиппа Киркорова, резко ухудшилось. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Отцу поп-короля провели операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое», — говорится в сообщении канала. За помощью Киркоров обратился в конце лета — 31 августа. Врачам он заявил, что испытывает боль в сердце. В итоге медики госпитализировали мужчину. Уже в больнице его перевели в реанимацию. Было решено провести операцию для проверки кардиостимулятора, который был установлен в прошлом году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям