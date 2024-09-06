Состояние здоровья отца Киркорова резко ухудшилось

Mash: Бедросу Киркорову провели операцию, его здоровье ухудшилось
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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, киркоров бедрос
Врачи оценивают состояние здоровья Бедроса Киркорова как тяжелое Фото:

Состояние 92-летнего Бедроса Киркорова, отца известного российского певца Филиппа Киркорова, резко ухудшилось. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Отцу поп-короля провели операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое», — говорится в сообщении канала.

За помощью Киркоров обратился в конце лета — 31 августа. Врачам он заявил, что испытывает боль в сердце. В итоге медики госпитализировали мужчину. Уже в больнице его перевели в реанимацию. Было решено провести операцию для проверки кардиостимулятора, который был установлен в прошлом году.

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Состояние 92-летнего Бедроса Киркорова, отца известного российского певца Филиппа Киркорова, резко ухудшилось. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Отцу поп-короля провели операцию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое», — говорится в сообщении канала. За помощью Киркоров обратился в конце лета — 31 августа. Врачам он заявил, что испытывает боль в сердце. В итоге медики госпитализировали мужчину. Уже в больнице его перевели в реанимацию. Было решено провести операцию для проверки кардиостимулятора, который был установлен в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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