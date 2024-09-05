Екатеринбурженка месяцами обкрадывала наивных таксистов: схема

Екатеринбурженка несколько месяцев обкрадывала таксистов с помощью сим-карт

06 сентября 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Женщина одалживала телефоны водителей, чтобы снимать «симки» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Екатеринбурга месяцами обкрадывала доверчивых таксистов, одалживая телефон под разными предлогами. Мошенницу поймали, сейчас она в СИЗО, сообщил URA.RU один из пострадавших Сергей. «Опасная» пассажирка попалась ему в конце июля. Когда он довез ее до адреса, девушка попросила позвонить: денег с собой нет, сейчас спустится парень и заплатит. Дозвониться ей в итоге «не удалось», таксист попросил покинуть автомобиль. «Когда взял телефон заметил, что сим-карты нет. Сразу ее заблокировал, пошел в банк, там сказали, что все деньги — в районе восьми тысяч [рублей] — с карты списаны», — описал Сергей. В полицию он не пошел — чтобы не тратить время. О том, что на такую же уловку попались его коллеги, мужчина узнал случайно. В начале сентября поделился своей историей в чате (чтобы другие были осторожны), и товарищ ответил: слышал, что недавно задержали некую даму, которая работала как раз аналогичным способом. Сергей решил все же поговорить с полицейскими и убедился — это его обидчица. Сергею рассказали, что ранее судимая за кражу девушка с середины августа находится в СИЗО (по той же статье — «кража»). Она дала признательные показания. Рассказала, что деньги с чужих телефонов переводила на свою сим-карту, затем чужие «симки» вставляла в свой телефон, далее по команде «900» переводила средства на онлайн-кошелек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга месяцами обкрадывала доверчивых таксистов, одалживая телефон под разными предлогами. Мошенницу поймали, сейчас она в СИЗО, сообщил URA.RU один из пострадавших Сергей. «Опасная» пассажирка попалась ему в конце июля. Когда он довез ее до адреса, девушка попросила позвонить: денег с собой нет, сейчас спустится парень и заплатит. Дозвониться ей в итоге «не удалось», таксист попросил покинуть автомобиль. «Когда взял телефон заметил, что сим-карты нет. Сразу ее заблокировал, пошел в банк, там сказали, что все деньги — в районе восьми тысяч [рублей] — с карты списаны», — описал Сергей. В полицию он не пошел — чтобы не тратить время. О том, что на такую же уловку попались его коллеги, мужчина узнал случайно. В начале сентября поделился своей историей в чате (чтобы другие были осторожны), и товарищ ответил: слышал, что недавно задержали некую даму, которая работала как раз аналогичным способом. Сергей решил все же поговорить с полицейскими и убедился — это его обидчица. Сергею рассказали, что ранее судимая за кражу девушка с середины августа находится в СИЗО (по той же статье — «кража»). Она дала признательные показания. Рассказала, что деньги с чужих телефонов переводила на свою сим-карту, затем чужие «симки» вставляла в свой телефон, далее по команде «900» переводила средства на онлайн-кошелек.