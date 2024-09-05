В ХМАО кандидата на пост мэра обвинили в запугивании членов избиркома

Кандидата на пост мэра Белого Яра (Сургутский район, ХМАО) Наталью Матвийчук обвинили в том, что она запугивает членов участковых избирательных комиссий и мешает им вести подготовку к выборам мэра поселка. Соответствующую жалобу в теризбирком написала другой кандидат на этот пост Анастасия Заболоцкая, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Кандидат Матвийчук Н.Н. „терроризирует“, оказывает психологическое давление на членов комиссий путем необоснованных угроз в уголовном преследовании, как словесно, в личном общении, так и путем раздачи памяток с возможными последствиями нарушения избирательного законодательства. Данные памятки не носят информационный характер, а преследует цель запугать членов комиссии и дестабилизировать их работу в период проведения выборов главы городского поселения Белый Яр», — указано в жалобе Заболоцкой. Копия документа имеется в распоряжении редакции.
Сама Матвийчук в разговоре с журналистом агентства утверждала, что раздачей памяток не преследует цель запугать кого-либо из членов участковых избирательных комиссий. «На основании 67 ФЗ РФ „Об основных гарантиях“ участковые комиссии контролируют соблюдение установленного порядка голосования. Мое письменное обращение (моя памятка) к членам УИК направлены на предупреждение и во избежание правонарушений. Информирование об ответственности за нарушение законодательства РФ о выборах и референдума», — прокомментировала кандидат.
Председатель территориальной избирательной комиссии Сургутского района Андрей Чижов в разговоре с URA.RU подтвердил информации о поступлении жалобы Заболоцкой. «Для выяснения всех обстоятельств передадим в УВД, пусть разбираются. Имело там место угроза воспрепятствования избирательного права или нет», — уточнил председатель ТИК.
Ранее URA.RU сообщало о том, что выборы главы Белого Яра носят скандальный характер. Кандидаты на пост мэра уже неоднократно писали жалобы друг на друга.
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