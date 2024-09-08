Политика Путин примет участие в военных учениях 08 сентября 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + В «Москва. Кремль. Путин» озвучили график президента на предстоящей неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин примет участие в военных учениях на предстоящей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». «На предстоящей неделе Путин примет участие в военных учениях. Также проведет совещание с членами Совета Безопасности и членами правительства», — сообщается в программе на телеканале «Россия 1». Кроме этого, в графике российского лидера встречи в рамках председательства РФ в БРИКС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин примет участие в военных учениях на предстоящей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». «На предстоящей неделе Путин примет участие в военных учениях. Также проведет совещание с членами Совета Безопасности и членами правительства», — сообщается в программе на телеканале «Россия 1». Кроме этого, в графике российского лидера встречи в рамках председательства РФ в БРИКС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям