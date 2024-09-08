В «Москва. Кремль. Путин» озвучили график президента на предстоящей неделе
Президент России Владимир Путин примет участие в военных учениях на предстоящей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».
«На предстоящей неделе Путин примет участие в военных учениях. Также проведет совещание с членами Совета Безопасности и членами правительства», — сообщается в программе на телеканале «Россия 1». Кроме этого, в графике российского лидера встречи в рамках председательства РФ в БРИКС.
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