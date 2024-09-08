Путин примет участие в военных учениях

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
В «Москва. Кремль. Путин» озвучили график президента на предстоящей неделе Фото:

Президент России Владимир Путин примет участие в военных учениях на предстоящей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«На предстоящей неделе Путин примет участие в военных учениях. Также проведет совещание с членами Совета Безопасности и членами правительства», — сообщается в программе на телеканале «Россия 1». Кроме этого, в графике российского лидера встречи в рамках председательства РФ в БРИКС.

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Президент России Владимир Путин примет участие в военных учениях на предстоящей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». «На предстоящей неделе Путин примет участие в военных учениях. Также проведет совещание с членами Совета Безопасности и членами правительства», — сообщается в программе на телеканале «Россия 1». Кроме этого, в графике российского лидера встречи в рамках председательства РФ в БРИКС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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