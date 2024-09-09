В Екатеринбурге снесут вековые дома возле вокзала. Скрин

09 сентября 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Сроки работ не уточняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на ул. Стрелочников под снос пойдут два старинных дома № 21 и 23. На новом месте власти планируют построить дошкольную образовательную организацию. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале мэрии. «Согласно постановлению о КРТ, под снос пойдут здания по адресам ул. Стрелочников 21 (1927 года постройки) и 23 (1926 года постройки)», — следует из поста. Дошкольное учреждение, которое появится на этом месте, поместит в себя 200 детей. Ранее техника приступила к сносу домов и бомбоубежищ 1950 года на территории площадью 1,3 гектара в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского. На участке появятся многоэтажки и детский сад на 100 мест. Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на ул. Стрелочников под снос пойдут два старинных дома № 21 и 23. На новом месте власти планируют построить дошкольную образовательную организацию. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале мэрии. «Согласно постановлению о КРТ, под снос пойдут здания по адресам ул. Стрелочников 21 (1927 года постройки) и 23 (1926 года постройки)», — следует из поста. Дошкольное учреждение, которое появится на этом месте, поместит в себя 200 детей. Ранее техника приступила к сносу домов и бомбоубежищ 1950 года на территории площадью 1,3 гектара в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского. На участке появятся многоэтажки и детский сад на 100 мест.