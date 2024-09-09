В Екатеринбурге снесут вековые дома возле вокзала. Скрин

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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, снос дома, ветхое жилье, руины, разрушение дома
Сроки работ не уточняются Фото:

В Екатеринбурге на ул. Стрелочников под снос пойдут два старинных дома № 21 и 23. На новом месте власти планируют построить дошкольную образовательную организацию. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале мэрии.

«Согласно постановлению о КРТ, под снос пойдут здания по адресам ул. Стрелочников 21 (1927 года постройки) и 23 (1926 года постройки)», — следует из поста. Дошкольное учреждение, которое появится на этом месте, поместит в себя 200 детей.

Ранее техника приступила к сносу домов и бомбоубежищ 1950 года на территории площадью 1,3 гектара в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского. На участке появятся многоэтажки и детский сад на 100 мест.

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В Екатеринбурге на ул. Стрелочников под снос пойдут два старинных дома № 21 и 23. На новом месте власти планируют построить дошкольную образовательную организацию. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале мэрии. «Согласно постановлению о КРТ, под снос пойдут здания по адресам ул. Стрелочников 21 (1927 года постройки) и 23 (1926 года постройки)», — следует из поста. Дошкольное учреждение, которое появится на этом месте, поместит в себя 200 детей. Ранее техника приступила к сносу домов и бомбоубежищ 1950 года на территории площадью 1,3 гектара в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского. На участке появятся многоэтажки и детский сад на 100 мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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