В Екатеринбурге на ул. Стрелочников под снос пойдут два старинных дома № 21 и 23. На новом месте власти планируют построить дошкольную образовательную организацию. Информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале мэрии.
«Согласно постановлению о КРТ, под снос пойдут здания по адресам ул. Стрелочников 21 (1927 года постройки) и 23 (1926 года постройки)», — следует из поста. Дошкольное учреждение, которое появится на этом месте, поместит в себя 200 детей.
Ранее техника приступила к сносу домов и бомбоубежищ 1950 года на территории площадью 1,3 гектара в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского. На участке появятся многоэтажки и детский сад на 100 мест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!