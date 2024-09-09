В Кремле рассказали, даст ли Путин интервью Гершковичу

Пока что нет повода для интервью Путина с Гершковичем
Президент России Владимир Путин не даст интервью журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, так как для этого нет повода. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Гершкович был освобожден из российской тюрьмы в ходе обмена заключенными.
«Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Чтобы было интервью зарубежным СМИ, нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
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