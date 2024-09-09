В Кремле рассказали, даст ли Путин интервью Гершковичу

Песков: пока что в Кремле не заинтересованы в интервью Путина и Гершковича
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Пока что нет повода для интервью Путина с Гершковичем Фото:

Президент России Владимир Путин не даст интервью журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, так как для этого нет повода. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Гершкович был освобожден из российской тюрьмы в ходе обмена заключенными.

«Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Чтобы было интервью зарубежным СМИ, нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

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Президент России Владимир Путин не даст интервью журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, так как для этого нет повода. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Гершкович был освобожден из российской тюрьмы в ходе обмена заключенными. «Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Чтобы было интервью зарубежным СМИ, нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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