09 сентября 2024

В ХМАО родственники лежачего пациента пожаловались на нервотрепку при выписке из больницы

Жители ХМАО пожаловались на проблему с транспортировкой лежачих пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске родственники лежачего больного столкнулись с проблемой транспортировки при выписке из больницы
В Югорске родственники лежачего больного столкнулись с проблемой транспортировки при выписке из больницы Фото:

В Югорске родственники лежачего больного столкнулись с проблемой транспортировки при выписке из городской больницы. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.

«Мама перенесла инсульт и не могла ходить. Отделение неврологии находится на третьем этаже. Не на руках же нести маму, тем более она полная женщина. В больнице ответили, что в штате якобы нет грузчиков. Пришлось самим все заказывать — от сторонних носильщиков до социального такси. Это большая нервотрепка, да еще с подписанием кучей документов, — рассказала журналисту агентства югорчанка.

По словам главного врача Югорской городской больницы Андрея Маренко, транспортировка маломобильных пациентов — не медицинская услуга. Однако медучреждение пошло навстречу пациентам и довозит на специализированном автотранспорте лежачих пациентов от стационара до дома.

«Необходимо только заранее написать заявление об оказании этой услуги. Также у нас есть санитары, которые могут транспортировать лежачих пациентов в стенах больницы, — прокомментировал ситуацию URA.RU Маренко.

Главврач медучреждения отметил, что сегодня ведется поиск предпринимателя, который бы на возмездной основе транспортировал маломобильных пациентов. Но пока вопрос с перевозчиком остается открытым.

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В Югорске родственники лежачего больного столкнулись с проблемой транспортировки при выписке из городской больницы. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. «Мама перенесла инсульт и не могла ходить. Отделение неврологии находится на третьем этаже. Не на руках же нести маму, тем более она полная женщина. В больнице ответили, что в штате якобы нет грузчиков. Пришлось самим все заказывать — от сторонних носильщиков до социального такси. Это большая нервотрепка, да еще с подписанием кучей документов, — рассказала журналисту агентства югорчанка. По словам главного врача Югорской городской больницы Андрея Маренко, транспортировка маломобильных пациентов — не медицинская услуга. Однако медучреждение пошло навстречу пациентам и довозит на специализированном автотранспорте лежачих пациентов от стационара до дома. «Необходимо только заранее написать заявление об оказании этой услуги. Также у нас есть санитары, которые могут транспортировать лежачих пациентов в стенах больницы, — прокомментировал ситуацию URA.RU Маренко. Главврач медучреждения отметил, что сегодня ведется поиск предпринимателя, который бы на возмездной основе транспортировал маломобильных пациентов. Но пока вопрос с перевозчиком остается открытым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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