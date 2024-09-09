В ХМАО родственники лежачего пациента пожаловались на нервотрепку при выписке из больницы

В Югорске родственники лежачего больного столкнулись с проблемой транспортировки при выписке из городской больницы. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.
«Мама перенесла инсульт и не могла ходить. Отделение неврологии находится на третьем этаже. Не на руках же нести маму, тем более она полная женщина. В больнице ответили, что в штате якобы нет грузчиков. Пришлось самим все заказывать — от сторонних носильщиков до социального такси. Это большая нервотрепка, да еще с подписанием кучей документов, — рассказала журналисту агентства югорчанка.
По словам главного врача Югорской городской больницы Андрея Маренко, транспортировка маломобильных пациентов — не медицинская услуга. Однако медучреждение пошло навстречу пациентам и довозит на специализированном автотранспорте лежачих пациентов от стационара до дома.
«Необходимо только заранее написать заявление об оказании этой услуги. Также у нас есть санитары, которые могут транспортировать лежачих пациентов в стенах больницы, — прокомментировал ситуацию URA.RU Маренко.
Главврач медучреждения отметил, что сегодня ведется поиск предпринимателя, который бы на возмездной основе транспортировал маломобильных пациентов. Но пока вопрос с перевозчиком остается открытым.
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