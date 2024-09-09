Сколько получит на руки челябинец, выигравший 29 млн рублей в лотерею

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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Челябинец получит на руки почти 25 из 29 миллионов рублей Фото:

Житель Челябинской области, выигравший в лотерею более 29 миллионов рублей, получит на руки 24,8 миллиона. О том, что налог составит 4 млн 267 тысяч рублей, URA.RU 9 сентября сообщили в пресс-службе «Столото».

«Победитель после вычета налога получит 24 850 899 рублей. Налог, согласно законодательству РФ, составит 4 267 806 рублей», — сообщили URA.RU в «Столото». Там уточнили, что из выигрыша вычтут подоходный налог (НДФЛ), а также сумму по прогрессивной ставке 15%. Последнее счастливчик уплатит только с части выигрыша, учитывающейся после пяти миллионов рублей.

В пресс-службе уточнили, что победитель еще не найден. О выигрыше стало известно днем 9 сентября.

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Житель Челябинской области, выигравший в лотерею более 29 миллионов рублей, получит на руки 24,8 миллиона. О том, что налог составит 4 млн 267 тысяч рублей, URA.RU 9 сентября сообщили в пресс-службе «Столото». «Победитель после вычета налога получит 24 850 899 рублей. Налог, согласно законодательству РФ, составит 4 267 806 рублей», — сообщили URA.RU в «Столото». Там уточнили, что из выигрыша вычтут подоходный налог (НДФЛ), а также сумму по прогрессивной ставке 15%. Последнее счастливчик уплатит только с части выигрыша, учитывающейся после пяти миллионов рублей. В пресс-службе уточнили, что победитель еще не найден. О выигрыше стало известно днем 9 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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