Армия и оружие Пушилин: ВСУ вырыли подземные ходы в донецких поселках 12 сентября 2024 в 19:55 Размер текста - 17 + Пушилин посетил освобожденные российскими войсками поселения Фото: Роман Наумов © URA.RU ВСУ вырыли подземные ходы и забетонировали укрытия в донецких поселках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. «В освобожденных населенных пунктах везде следы, свидетельствующие о том, что противник долго укреплялся: частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Глава региона посетил Карловку, Пески, Нетайлово, Калиново и другие освобожденные российскими войсками поселения. По его словам, некоторые мины установлены перед домами и вдоль дорог в несколько рядов, поэтому работа по разминированию будет сложной. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении. В их число вошли Григоровка Красногоровка и Водяное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ вырыли подземные ходы и забетонировали укрытия в донецких поселках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. «В освобожденных населенных пунктах везде следы, свидетельствующие о том, что противник долго укреплялся: частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Глава региона посетил Карловку, Пески, Нетайлово, Калиново и другие освобожденные российскими войсками поселения. По его словам, некоторые мины установлены перед домами и вдоль дорог в несколько рядов, поэтому работа по разминированию будет сложной. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении. В их число вошли Григоровка Красногоровка и Водяное. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям