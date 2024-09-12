Пушилин: ВСУ вырыли подземные ходы в донецких поселках

ВСУ вырыли подземные ходы и забетонировали укрытия в донецких поселках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.
«В освобожденных населенных пунктах везде следы, свидетельствующие о том, что противник долго укреплялся: частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Глава региона посетил Карловку, Пески, Нетайлово, Калиново и другие освобожденные российскими войсками поселения. По его словам, некоторые мины установлены перед домами и вдоль дорог в несколько рядов, поэтому работа по разминированию будет сложной.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении. В их число вошли Григоровка Красногоровка и Водяное.
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