Пушилин: ВСУ вырыли подземные ходы в донецких поселках

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Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 28 мая 2024. Москва, пушилин денис
Пушилин посетил освобожденные российскими войсками поселения Фото:

ВСУ вырыли подземные ходы и забетонировали укрытия в донецких поселках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.

«В освобожденных населенных пунктах везде следы, свидетельствующие о том, что противник долго укреплялся: частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Глава региона посетил Карловку, Пески, Нетайлово, Калиново и другие освобожденные российскими войсками поселения. По его словам, некоторые мины установлены перед домами и вдоль дорог в несколько рядов, поэтому работа по разминированию будет сложной.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении. В их число вошли Григоровка Красногоровка и Водяное.

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ВСУ вырыли подземные ходы и забетонировали укрытия в донецких поселках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале. «В освобожденных населенных пунктах везде следы, свидетельствующие о том, что противник долго укреплялся: частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Глава региона посетил Карловку, Пески, Нетайлово, Калиново и другие освобожденные российскими войсками поселения. По его словам, некоторые мины установлены перед домами и вдоль дорог в несколько рядов, поэтому работа по разминированию будет сложной. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении. В их число вошли Григоровка Красногоровка и Водяное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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