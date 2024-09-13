ВСУ применили в Курской области неизвестный газ: карта СВО 13 сентября

Киев использовал под Курском снаряды с неизвестным газом
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ВСУ атаковали Курскую область снарядами с неизвестным газом, от которого умирает скот и болеют люди
ВСУ атаковали Курскую область снарядами с неизвестным газом, от которого умирает скот и болеют люди Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ использовали в Курской области снаряды с неизвестным газом, местные жители жаловались на странный дым и неприятный запах. Также украинская армия начала использовать зажигательные дроны, начиненные сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Киев применил в Курской области снаряды с неизвестным газом

Во время массированных ударов по Курской области ВСУ использовали снаряды с неизвестным газом, от которых умирал скот и болели люди. Также местные жители рассказали журналистам, что после взрывов наблюдался странный дым или пар, слышался неприятный запах.

«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — рассказала жительница Глушковского района Курской области. Военные следователи СК РФ уже начали проверку информации о химоружии.

ВСУ начали использовать дроны с термитом, работающие как «зажигалки»

Украинская армия начала использовать зажигательные БПЛА, начиненные сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита. Они представляют опасность из-за возможности поджога травы и быстрого распространения огня, однако российские бойцы уже научились противостоять им, сообщил представитель силовых структур.

«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают „зажигалки“, которые значительно мощнее предыдущих, они <…> даже бетон выжигают», — рассказал журналистам собеседник из силовых структур. Он добавил, что эффективность зажигательных боеприпасов условна.

В Одессе у железнодорожной станции произошел взрыв

Ночью у железнодорожной станции на окраине Одессы произошел взрыв. По сообщению координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, там находятся склады ВСУ, которые принимают военные грузы.

«После прилета к месту взрыва направились более десятка „скорых“ и с аэродрома „Школьный“ вылетел вертолет, который тоже направился к месту взрыва. Потом вертолет улетел в направлении Румынии или Молдавии», — сообщил Лебедев. По его словам, также нанесен удар по порту Черноморска.

ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над территорией России

За минувшую ночь было сбито 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Дроны пытались атаковать шесть регионов России. Восемь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской, еще три пытались атаковать Курскую область, по два — Смоленскую и Орловскую область, один уничтожен в Калужской области.

БПЛА ВСУ ударили по трем цистернам с нефтепродуктами в Запорожской области

Украинские беспилотники ударили по трем цистернам с нефтепродуктами в Черниговском районе (Запорожская область). Пострадавших нет. 

Возгорание было ликвидировано силами 52 специалистов и 18 единиц техники ведомств и служб Запорожской области. Также был задействован пожарный поезд, сообщили в ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

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ВСУ использовали в Курской области снаряды с неизвестным газом, местные жители жаловались на странный дым и неприятный запах. Также украинская армия начала использовать зажигательные дроны, начиненные сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Киев применил в Курской области снаряды с неизвестным газом Во время массированных ударов по Курской области ВСУ использовали снаряды с неизвестным газом, от которых умирал скот и болели люди. Также местные жители рассказали журналистам, что после взрывов наблюдался странный дым или пар, слышался неприятный запах. ВСУ начали использовать дроны с термитом, работающие как «зажигалки» Украинская армия начала использовать зажигательные БПЛА, начиненные сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита. Они представляют опасность из-за возможности поджога травы и быстрого распространения огня, однако российские бойцы уже научились противостоять им, сообщил представитель силовых структур. В Одессе у железнодорожной станции произошел взрыв Ночью у железнодорожной станции на окраине Одессы произошел взрыв. По сообщению координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, там находятся склады ВСУ, которые принимают военные грузы. ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над территорией России За минувшую ночь было сбито 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Дроны пытались атаковать шесть регионов России. Восемь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской, еще три пытались атаковать Курскую область, по два — Смоленскую и Орловскую область, один уничтожен в Калужской области. БПЛА ВСУ ударили по трем цистернам с нефтепродуктами в Запорожской области Украинские беспилотники ударили по трем цистернам с нефтепродуктами в Черниговском районе (Запорожская область). Пострадавших нет.  Возгорание было ликвидировано силами 52 специалистов и 18 единиц техники ведомств и служб Запорожской области. Также был задействован пожарный поезд, сообщили в ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
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