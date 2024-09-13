ВСУ применили в Курской области неизвестный газ: карта СВО 13 сентября

ВСУ использовали в Курской области снаряды с неизвестным газом, местные жители жаловались на странный дым и неприятный запах. Также украинская армия начала использовать зажигательные дроны, начиненные сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Киев применил в Курской области снаряды с неизвестным газом
Во время массированных ударов по Курской области ВСУ использовали снаряды с неизвестным газом, от которых умирал скот и болели люди. Также местные жители рассказали журналистам, что после взрывов наблюдался странный дым или пар, слышался неприятный запах.
«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — рассказала жительница Глушковского района Курской области. Военные следователи СК РФ уже начали проверку информации о химоружии.
ВСУ начали использовать дроны с термитом, работающие как «зажигалки»
Украинская армия начала использовать зажигательные БПЛА, начиненные сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита. Они представляют опасность из-за возможности поджога травы и быстрого распространения огня, однако российские бойцы уже научились противостоять им, сообщил представитель силовых структур.
«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают „зажигалки“, которые значительно мощнее предыдущих, они <…> даже бетон выжигают», — рассказал журналистам собеседник из силовых структур. Он добавил, что эффективность зажигательных боеприпасов условна.
В Одессе у железнодорожной станции произошел взрыв
Ночью у железнодорожной станции на окраине Одессы произошел взрыв. По сообщению координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, там находятся склады ВСУ, которые принимают военные грузы.
«После прилета к месту взрыва направились более десятка „скорых“ и с аэродрома „Школьный“ вылетел вертолет, который тоже направился к месту взрыва. Потом вертолет улетел в направлении Румынии или Молдавии», — сообщил Лебедев. По его словам, также нанесен удар по порту Черноморска.
ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над территорией России
За минувшую ночь было сбито 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Дроны пытались атаковать шесть регионов России. Восемь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской, еще три пытались атаковать Курскую область, по два — Смоленскую и Орловскую область, один уничтожен в Калужской области.
БПЛА ВСУ ударили по трем цистернам с нефтепродуктами в Запорожской области
Украинские беспилотники ударили по трем цистернам с нефтепродуктами в Черниговском районе (Запорожская область). Пострадавших нет.
Возгорание было ликвидировано силами 52 специалистов и 18 единиц техники ведомств и служб Запорожской области. Также был задействован пожарный поезд, сообщили в ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
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