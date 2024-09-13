ВСУ начали использовать дроны с термитом, работающие как «зажигалки»

Представитель силовых структур предупредил об опасности БПЛА с термитом
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Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла, дрон, stock
Такие беспилотники — серьезная угроза при определенных условиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска начали использовать оснащенные зажигательными боеприпасами с термитом БПЛА, которые представляют опасность из-за возможности поджога сухой травы и быстрого распространения огня. Об этом сообщил представитель силовых структур в беседе с российским изданием.

«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают „зажигалки“, которые значительно мощнее предыдущих, они <…> даже бетон выжигают», — цитирует ТАСС слова собеседника из силовых структур. Он добавил, что эффективность зажигательных боеприпасов условна.

Беспилотники с термитом представляют угрозу в условиях сухого климата и отсутствия дождей. Так как пожар может быстро распространяться по позициям. Однако военные способны оперативно тушить возгорания.

Ранее сообщалось, что украинские войска используют дроны, оснащенные расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа. Она достигает температуры 2200 градусов Цельсия. Эта технология, основанная на методах конца XIX века, позволяет ВСУ осуществлять атаки с использованием высокотемпературных веществ, причиняя значительный ущерб оборудованию и инфраструктуре.

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Украинские войска начали использовать оснащенные зажигательными боеприпасами с термитом БПЛА, которые представляют опасность из-за возможности поджога сухой травы и быстрого распространения огня. Об этом сообщил представитель силовых структур в беседе с российским изданием. «Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают „зажигалки“, которые значительно мощнее предыдущих, они <…> даже бетон выжигают», — цитирует ТАСС слова собеседника из силовых структур. Он добавил, что эффективность зажигательных боеприпасов условна. Беспилотники с термитом представляют угрозу в условиях сухого климата и отсутствия дождей. Так как пожар может быстро распространяться по позициям. Однако военные способны оперативно тушить возгорания. Ранее сообщалось, что украинские войска используют дроны, оснащенные расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа. Она достигает температуры 2200 градусов Цельсия. Эта технология, основанная на методах конца XIX века, позволяет ВСУ осуществлять атаки с использованием высокотемпературных веществ, причиняя значительный ущерб оборудованию и инфраструктуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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