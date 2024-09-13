ВСУ начали использовать дроны с термитом, работающие как «зажигалки»

Украинские войска начали использовать оснащенные зажигательными боеприпасами с термитом БПЛА, которые представляют опасность из-за возможности поджога сухой травы и быстрого распространения огня. Об этом сообщил представитель силовых структур в беседе с российским изданием.
«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают „зажигалки“, которые значительно мощнее предыдущих, они <…> даже бетон выжигают», — цитирует ТАСС слова собеседника из силовых структур. Он добавил, что эффективность зажигательных боеприпасов условна.
Беспилотники с термитом представляют угрозу в условиях сухого климата и отсутствия дождей. Так как пожар может быстро распространяться по позициям. Однако военные способны оперативно тушить возгорания.
Ранее сообщалось, что украинские войска используют дроны, оснащенные расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа. Она достигает температуры 2200 градусов Цельсия. Эта технология, основанная на методах конца XIX века, позволяет ВСУ осуществлять атаки с использованием высокотемпературных веществ, причиняя значительный ущерб оборудованию и инфраструктуре.
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