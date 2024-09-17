17 сентября 2024

В Екатеринбурге резко выросли зарплаты кассиров

«Авито Работа»: в Екатеринбурге на 64% выросли зарплаты кассиров
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем кассиры получают 48,7 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге за летний сезон зарплаты кассиров выросли на 19%, в целом предложения по зарплате в сфере ритейла увеличились на 32%. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Работе».

«Средние предлагаемые зарплаты кассиров выросли на 19%, они могут рассчитывать на доход в 48,7 тысяч рублей за полный день», — говорится в релизе. На 23% выросли зарплаты менеджеров по продажам, в среднем им платят 89,7 тысяч рублей, однако часто их дохода зависит от процента совершенных сделок. Мерчандайзерам стали предлагать на 16% выше — 47,0 тысяч рублей. Среди самых востребованных специалистов в этой сфере — продавцы (+64% вакансий), товароведы (+50%), менеджеры по продажам (+20%).

Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы», подчеркнула важность автоматизации HR-процессов для ускорения найма сотрудников и оптимизации ресурсов организаций. «Чат-боты и голосовые помощники становятся неотъемлемой частью стратегий компаний, обеспечивая ясность и эффективность на каждом этапе: от подбора до адаптации новых специалистов и взаимодействия с бывшими сотрудниками».

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В Екатеринбурге за летний сезон зарплаты кассиров выросли на 19%, в целом предложения по зарплате в сфере ритейла увеличились на 32%. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Работе». «Средние предлагаемые зарплаты кассиров выросли на 19%, они могут рассчитывать на доход в 48,7 тысяч рублей за полный день», — говорится в релизе. На 23% выросли зарплаты менеджеров по продажам, в среднем им платят 89,7 тысяч рублей, однако часто их дохода зависит от процента совершенных сделок. Мерчандайзерам стали предлагать на 16% выше — 47,0 тысяч рублей. Среди самых востребованных специалистов в этой сфере — продавцы (+64% вакансий), товароведы (+50%), менеджеры по продажам (+20%). Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы», подчеркнула важность автоматизации HR-процессов для ускорения найма сотрудников и оптимизации ресурсов организаций. «Чат-боты и голосовые помощники становятся неотъемлемой частью стратегий компаний, обеспечивая ясность и эффективность на каждом этапе: от подбора до адаптации новых специалистов и взаимодействия с бывшими сотрудниками».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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