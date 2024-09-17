В Екатеринбурге резко выросли зарплаты кассиров

«Авито Работа»: в Екатеринбурге на 64% выросли зарплаты кассиров

18 сентября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

В среднем кассиры получают 48,7 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге за летний сезон зарплаты кассиров выросли на 19%, в целом предложения по зарплате в сфере ритейла увеличились на 32%. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Работе». «Средние предлагаемые зарплаты кассиров выросли на 19%, они могут рассчитывать на доход в 48,7 тысяч рублей за полный день», — говорится в релизе. На 23% выросли зарплаты менеджеров по продажам, в среднем им платят 89,7 тысяч рублей, однако часто их дохода зависит от процента совершенных сделок. Мерчандайзерам стали предлагать на 16% выше — 47,0 тысяч рублей. Среди самых востребованных специалистов в этой сфере — продавцы (+64% вакансий), товароведы (+50%), менеджеры по продажам (+20%). Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы», подчеркнула важность автоматизации HR-процессов для ускорения найма сотрудников и оптимизации ресурсов организаций. «Чат-боты и голосовые помощники становятся неотъемлемой частью стратегий компаний, обеспечивая ясность и эффективность на каждом этапе: от подбора до адаптации новых специалистов и взаимодействия с бывшими сотрудниками». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за летний сезон зарплаты кассиров выросли на 19%, в целом предложения по зарплате в сфере ритейла увеличились на 32%. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Работе». «Средние предлагаемые зарплаты кассиров выросли на 19%, они могут рассчитывать на доход в 48,7 тысяч рублей за полный день», — говорится в релизе. На 23% выросли зарплаты менеджеров по продажам, в среднем им платят 89,7 тысяч рублей, однако часто их дохода зависит от процента совершенных сделок. Мерчандайзерам стали предлагать на 16% выше — 47,0 тысяч рублей. Среди самых востребованных специалистов в этой сфере — продавцы (+64% вакансий), товароведы (+50%), менеджеры по продажам (+20%). Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы», подчеркнула важность автоматизации HR-процессов для ускорения найма сотрудников и оптимизации ресурсов организаций. «Чат-боты и голосовые помощники становятся неотъемлемой частью стратегий компаний, обеспечивая ясность и эффективность на каждом этапе: от подбора до адаптации новых специалистов и взаимодействия с бывшими сотрудниками».