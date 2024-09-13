Жительница Сургута пожаловалась на шаурму из кафе на улице Студенческой за центральным рынком. По ее словам, она была сделана из протухшего мяса, из-за чего югорчанка и ее муж отравились.
«Хочу предостеречь от покупки свиной шаурмы на Студенческой! За центральным рынком! Недавно купили с мужем две шаурмы в батоне и уже сутки мучаемся от болей! Опять протухшее мясо нацепили!» — написала девушка в telegram-канале «ЧП Сургут».
URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
Сегодня жительница Юганска (ХМАО) пожаловалась на кафе в 10-ом микрорайоне. Она решила купить там шаурму на всю семью, но, придя домой, обнаружила крупные пятна плесени на лаваше.
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