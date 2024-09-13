13 сентября 2024

Еще один житель ХМАО пожаловался на некачественную шаурму

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Жительнице ХМАО продали шаурму с тухлым мясом
Жительнице ХМАО продали шаурму с тухлым мясом Фото:

Жительница Сургута пожаловалась на шаурму из кафе на улице Студенческой за центральным рынком. По ее словам, она была сделана из протухшего мяса, из-за чего югорчанка и ее муж отравились.

«Хочу предостеречь от покупки свиной шаурмы на Студенческой! За центральным рынком! Недавно купили с мужем две шаурмы в батоне и уже сутки мучаемся от болей! Опять протухшее мясо нацепили!» — написала девушка в telegram-канале «ЧП Сургут».

URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.

Сегодня жительница Юганска (ХМАО) пожаловалась на кафе в 10-ом микрорайоне. Она решила купить там шаурму на всю семью, но, придя домой, обнаружила крупные пятна плесени на лаваше.

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Жительница Сургута пожаловалась на шаурму из кафе на улице Студенческой за центральным рынком. По ее словам, она была сделана из протухшего мяса, из-за чего югорчанка и ее муж отравились. «Хочу предостеречь от покупки свиной шаурмы на Студенческой! За центральным рынком! Недавно купили с мужем две шаурмы в батоне и уже сутки мучаемся от болей! Опять протухшее мясо нацепили!» — написала девушка в telegram-канале «ЧП Сургут». URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается. Сегодня жительница Юганска (ХМАО) пожаловалась на кафе в 10-ом микрорайоне. Она решила купить там шаурму на всю семью, но, придя домой, обнаружила крупные пятна плесени на лаваше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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