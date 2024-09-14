Скорая помощь прибыла на место ДТП в Кургане
В Кургане возле ЦУМа столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.
«Жесткое ДТП произошло 15 сентября в Кургане на перекрестке улиц Куйбышева-Ленина. Автомобили ВАЗ-2115 и иномарка получили сильные повреждения. На месте работают экстренные службы, приехала скорая», — говорится в сообщении очевидцев, опубликованном в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте», к которому прикреплено фото аварии.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Госавтоинспекцию МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается.
Авария произошла в центре города на перекрестке
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