14 сентября 2024

В центре Кургана в жесткое ДТП попали два автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь прибыла на место ДТП в Кургане
Скорая помощь прибыла на место ДТП в Кургане Фото:

В Кургане возле ЦУМа столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.

«Жесткое ДТП произошло 15 сентября в Кургане на перекрестке улиц Куйбышева-Ленина. Автомобили ВАЗ-2115 и иномарка получили сильные повреждения. На месте работают экстренные службы, приехала скорая», — говорится в сообщении очевидцев, опубликованном в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте», к которому прикреплено фото аварии.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Госавтоинспекцию МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается. 

Авария произошла в центре города на перекрестке
Авария произошла в центре города на перекрестке
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане возле ЦУМа столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Об этом сообщили очевидцы с места происшествия. «Жесткое ДТП произошло 15 сентября в Кургане на перекрестке улиц Куйбышева-Ленина. Автомобили ВАЗ-2115 и иномарка получили сильные повреждения. На месте работают экстренные службы, приехала скорая», — говорится в сообщении очевидцев, опубликованном в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте», к которому прикреплено фото аварии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Госавтоинспекцию МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...